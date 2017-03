Nagy bírságot fizet a Tesco Nagy-Britanniában

129 millió font bírságot fizet a Tesco a brit csalás elleni hivatalnak, amiért 2014-ben a cég nagyobb nyereségről számolt be, mint amekkora valójában volt. A büntetés egy megállapodás eredménye, a pénz kifizetése után a Serious Fraud Office megszünteti a két éve tartó nyomozását a szupermarket-lánc ellen. A Tesco emellett a 85 millió forint kártérítést is fizet azoknak a befektetőinek, akik 2014 augusztus 29-e és szeptember 19-e között vásároltak Tesco részvényeket.

A BBC cikke szerint a Tesco 2014 február és szeptember között könyvelte félre a nyereségét, így a 2014 augusztusában kiadott beszámolójában a cég saját bevallása szerint 250 millió fonttal, mint később kiderült, valójában 326 millió fonttal nagyobb profitról adott számot, mint amekkorát valójában elért. A hibát a cég maga is elismerte még 2014-ben, ami után a Tesco részvényei esni is kezdtek, a vállalat pedig két belső vizsgálatot is indított az ügyben.

A Tesco vezérigazgatója, Dave Lewis - aki nem sokkal a könyvelési botrány kitörése után lett a cég vezetője 2014-ben - azt mondta, végig együttműködtek a hatóságokkal az elmúlt két és fél évben, és mindent megtesznek, hogy visszaállítsák a fogyasztók és befektetők bizalmát a cégben. A Tesco egyéb költségekkel együtt összesen 235 millió fontot fizet majd ki, ami a vállalat 2016-17-es pénzügyi évét terheli majd.