Szarral teli kólás dobozokat találtak Észak-Írországban

Elég bizarr hírt közölt ma az ír Independent újság, ami egyszerre mutat rá arra, hogy milyen problémákkal küzd ma a világ és arra is, hogy még a legszarabb helyzetben is lehetnek az emberek empatikusak. Az történt ugyanis, hogy a Coca-Cola észak-ír üzemében pár, szarral teli kólás dobozt találtak egy Németországból érkező szállítmányban.

A dobozokat Németországban gyártják, onnan viszik kamionnal többek között az észak-ír gyárba is, ahol beletöltik a kólát, ráforrasztják a tetejét, és viszik a boltokba. Egy doboz viszont elakadt a töltőgépben, és amikor megnézték a munkások, hogy mi is lehet a gond, látták, hogy bizony a dobozban bélsár van.

Hogy hogyan kerülhetett szar a kólás dobozba, arra csak elméletek vannak, de nagy eséllyel a kamionban megbújó, a kontinensről Nagy-Britanniába érkező bevándorlók használták kínjukban vécének a nyílt tetejű dobozokat.

Az incidens eléggé megakasztotta a Lisburn városban lévő üzem működését, a gépsort ugyanis 15 óráig le kellett állítani, hogy kitakarítsák az egészet. Viszont főleg ahhoz képest, hogy ez az egész mekkora sokk és nyűg lehetett a munkásoknak, példa értékű, hogy milyen empátiával kezelték a helyzetet. Az Independentnek az egyik, nagy valószínűséggel a gyárban dolgozó forrás ezt mondta:

Nagyon megrázó ez az egész, azok kívül is, hogy elég sokkoló valami undorítót találni egy kólás dobozban. De abba is megrázó belegondolni, hogy milyen helyzetben voltak azok a szegény emberek, hogy elérték-e a céljukat és mi lehet velük most.