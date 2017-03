4 milliárdos osztrák-magyar vasúti fejlesztés kezdődik

Határon átnyúló osztrák-magyar vasúthálózati és közúti infrastruktúrafejlesztésről szóló koncepciót mutatottak be a burgenlandi Parndorfban (Pándorfaluban) szerdán - írja az MTI.

A CrossBorder Rail projekt 12,7 millió eurós (közel 4 milliárd forintos) beruházásból valósul meg, a tervek szerint utána rövidülnek majd a menetidők, javul a közlekedés biztonsága és szépülnek a megállóhelyek a Nezsider (Neusiedl am See), Pomogy (Pamhagen) és Fertőszentmiklós közötti, határon átnyúló vasútvonalon. Továbbá hat új közúti kapcsolat is épül az osztrák-magyar határ mentén.