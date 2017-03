Most már tényleg megszűnnek a startupok Magyarországon

Tavaly óta már tudhattuk, hogy befellegzett a startupoknak nálunk, hiszen az NGM szerint ezeket

korai fázisú vállalkozásoknak

kéne hívni. Ezt annak kapcsán határozták meg, hogy adókedvezményt akartak volna adni azoknak a "korai fázisú vállalkozásoknak", amelyek legfeljebb három éve működnek, árbevételük 100 millió forintnál kevesebb, és húsznál kevesebb embert foglalkoztatnak.

Most azonban nem lenne meglepő, ha korai fázisú vállalkozásoktól is búcsúznunk kéne. Az MTI szerint a Bankszövetség többek közt az MNB-vel karöltve ugyanis névpályázatot hirdetett, ahol mások mellett nyelvészeti szakértő segítségével magyarosítottak pár angol vagy összetettebb elnevezést az üzleti világból.

Fotó: The Washington Post Innovállalat

Így a startupból és a korai fázisú vállalkozásból most

innovállalat

lett. Emellett más fogalmakat is átneveztek, például az ATM, hétköznapi nevén bankautomata új neve a pénzpont, a prepaid kártya a talán eddig is használt feltöltőkártya lett. De különdíjat kapott a keretkártya elnevezés beküldője is.

A csoportos beszedési megbízás rendszeres beszedésként futhat tovább, a POS (point of sale - nagyjából a bankkártya-elfogadóhelyeket jelöli) viszont maradhat POS, mivel nem találtak tetszetősebb magyar nevet itt. Kemény versenyben kell az új neveknek helyt állniuk, hiszen az előbbi fogalmakat jellemzően elég régóta használjuk más néven. Különösen, ha olyan kevés idejük lesz bizonyításra, mint a sanyarú véget ért "korai fázisú vállalkozásnak".