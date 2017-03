Kiharcolták a fizetésemelést az MVM dolgozói

Hosszas tárgyalás után megállapodott a béremelésről az MVM és a szakszervezet, így elmarad a villamos művek dolgozóinak péntekre tervezett demonstrációja - írja a Magyar Idők. Ahogy arról korábban írtunk, az MVM Csoportnál már két hónapja tárgyalnak a bérekről eredménytelenül, ezért a 30 százalékos béremelést követelő MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség már azt mérlegelte, hogy tartsanak-e komoly áramtermelés-csökkentéssel járó sztrájkot.

A szakszervezet azt kifogásolta, hogy más állami cégek dolgozói, például a postások és a vasutasok fizetése 30 százalékkal nőtt, az MVM viszont 17 százalékos béremelést ajánlott. Ezt most a cég 27 százalékra emelte, ami már a szakszervezetnek is elfogadható. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetőjének elmondása szerint ahhoz, hogy az MVM meggondolja magát és nagyobb béremelést ajánljon, Fónagy János NFM-államtitkár közbenjárása is kellett.

Az emelést három éven keresztül kapják az MVM dolgozói: idén, januárra visszamenőleg 10 százalékkal,jövőre 9, utána pedig 8 százalékkal nőnek majd a bérek.