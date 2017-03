Matolcsy feladta a doktori iskolát

Matolcsy György előszeretettel hívja magát doktornak hivatalos papírokon, de az MNB-s önéletrajzánál is bátran kiteszi ezt az előtagot. Önmagában az eddigi tudásához ez semmit nem ad hozzá vagy vesz el. Viszont még bőven Schmidt Máriáék átvétele előtt a Figyelő megpedzegette, hogy Matolcsy 1984-ben leadott 84 oldalas anyaga ma semmiképpen nem lenne elfogadható doktori disszertációként, maximum MA-szintre lehetne lehetne talán jó.

Ez piszkálhatta Matolcsy hiúságát, mert 2014-ben gyorsan be is iratkozott egy igen könnyűnek ígérkező doktori képzésre a közgazdaságtanban nem különösebben jegyzett Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (NKE). Annál is inkább tűnhetett ez könnyűnek, mivel a témavezetője talán a legnagyobb hódolója, és a jegybanki alapítványoknál beosztottja, Lentner Csaba lett. Itt olvashat bővebben az emberről, aki szerint "a Matolcsy fejében lévő szellemi muníció mozgatja a GDP-t".

A korábban MIÉP-es parlamenti képviselőként is munkálkodó Lentner szerint mondjuk Matolcsy azért akart Phd-t szerezni, hogy

több száz évre beírja magát a történelembe.

De úgy tűnik, hogy közbeszólt egy komoly probléma, amit a 24.hu szúrt ki. Mégpedig az, hogy a doktori címhez – sok helyen már a mesterfokozathoz is – két, általában szakmai nyelvvizsga szükséges. Matolcsynak pedig az önéletrajza szerint csak egy általános angol középfokúja van, és a megengedett időn belül sem vizsgázott le egy új nyelvből.

Amikor erre a lap rákérdezett az egyetemnél, az NKE bejelentette, hogy Matolcsynak már "nincs folyamatban" a doktori képzése, azaz eredmény nélkül ért véget a doktori projektje. A kérdések elküldése után azonnal le is szedték Matolcsy nevét az Országos Doktori Tanács honlapjáról, Lentner doktoranduszai közül. Ettől függetlenül a neten még elérhető a korábbi változat.

Matolcsy és Lentner sem volt hajlandó egy árva szót se elárulni az ügyről, az egyetem sem akart az idézett mondatnál többet közölni.