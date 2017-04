Fukarkodnak a magyarok

Egy százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 1,2 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom februárban a KSH legfrissebb adatai szerint, amivel eléggé megtört a kereskedelem bővülésének eddig trendje. Az elmúlt 12 hónapból tavaly decemberben nőtt a legalacsonyabb ütemben a forgalom, akkor 3,3 százalékkal vásároltak többet a boltokban, mint egy évvel korábban.

A mostani alacsony értékhez hozzájárul az is, hogy tavaly februárban éves alapon 7,6 százalékkal nőtt a forgalom, ahhoz képest nagyot villantani pedig nem könnyű, de a kereskedelem bővülése akkor is csökken, ha a magas bázist nem vesszük figyelembe. A Portfolio.hu cikke szerint az is érdekes, hogy ahhoz képest, hogy a reálkeresetek úgy 7 százalékkal nőttek a reálkeresetek. Pedig az elmúlt időben a magyar gazdaság növekedését egyre inkább a bővülő fogyasztás húzta a termelés és az építkezések helyett, így ha a magyarok a nagyobb fizetésükből is csak kevesebbet hajlandók fogyasztani, az nem igazán jó jel a makrogazdaságnak.