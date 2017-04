Varga Mihálynak mindenről Kazahsztán jut az eszébe

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter április 3-án részt vett azon az eseményen, ahol bejelentették a Budapest–Asztana-járat indulását. Első pillantásra nincs is ebben semmi különös. A nemzetgazdasági miniszter miért ne exponálhatná magát, a két ország gazdasági kapcsolatait is nyilván megkönnyítő eseményen?

Ugyanakkor meglepő módon Varga Mihály nemzetközi kapcsolatépítéseiben mintha lenne valami hasonló monokultúrásság, mint a barkochbázó katonák gondolkodásában. Valahogy mindig Kazahsztán van a fókuszban. Vajon miért?

A szálak Karcagra vezetnek.

Ide kötődik három nagyon közeli jó barát, két politikus és egy üzletember, akik valamennyien elkötelezetten ráálltak a kazah-kun kapcsolatépítésre. Kormányunk két tagja, Varga Mihály mellett Fazekas Sándor agrárminiszter, ők mindketten karcagi származásúak, de erősen kapcsolódik e városhoz jó barátjuk, az amúgy fővárosi származású Horváth László, a L.A.C. Holding vezetője is.

A három barát

A L.A.C. Holding egyik cége a honlapjuk tanulsága szerint a Karcagi Gépösszeszerelő Kft. és a helyi lapban, a Karcagi Hírmondóban is látni olykor a három jó barátot együtt. Például akkor, amikor a magyar-kazah kapcsolatok előremozdításáért mindhárman kazah kitüntetést kapnak, vagy éppen azt ünneplik, hogy Horváth Lászlót újra kinevezték kazah tiszteletbeli konzulnak.

Ennek a baráti társaságnak a közös szenvedélye Kazahsztán.

Horváth László egykoron a Vegyépszerrel közösen, majd azzal összeveszve és pereskedve próbált a Chemimontazht nevű cégen keresztül a kazah olajmezőkön, Tengizben dolgozni.

A szenvedély és a sok üzleti kapcsolat megmaradt, és Horváth 1998-tól, vagyis az első Orbán-kormány elindulásakor Karcagon kazah tiszteletbeli konzulátust alapíthatott. Ő lett a konzul, de részt vett a munkában a város polgármestere, Fazekas és a térség országgyűlési képviselője, vagyis Varga is. 2006-ban aztán az addig jószerivel ismeretlen Horváth László neve többször is olvasható volt a sajtóban, amikor a vállalkozót nyolc év kazah tiszteletbeli konzulság után

Göncz Kinga akkori külügyminiszter leváltotta a posztjáról.

Összetartó kunok

Az akkori cikkek szerint, egy ítéletig el sem jutó csődbűntett eljárásra hivatkozva szüntette meg az éppen szocialista külügy, vagy legalábbis ezzel indokolta a lépést a kazah félnek. Horváth ekkor már neves vállalkozó volt, a hazai forma 1-es futam cateringjével, a fürdővállalatokhoz kapcsolódó éttermekkel, büfékkel, vasúti teherfuvarozással, vetőmag-értékesítéssel és mezőgazdasággal, vagyonvédelemmel is foglalkozott. Azóta megszerezte a Rudas Romkert menő partihelyet, de a pénztárgép-bizniszben is felbukkant a neve.

A Horváth leváltásáról szóló hír hallatára Karcagról, ahol különféle kun szervezetek is működnek (emlékezhetünk, még Bróker Marcsi karcagi cégét is Kun-Mediátornak hívták)

a kazah-kun-barátság jegyében több tucat lovas vonult a minisztérium Bem téri épülete elé.

A mindig nyugodt és visszafogott Varga Mihály akkor éppen ellenzéki politikusként, igen harciasan nyilatkozta végig a hazai sajtót, és jelezte: Karcag országgyűlési képviselőjeként ha kell, ő is részt vesz a következő ilyen lovas megmozduláson. Mint mondta, a kazah kapcsolat a közös gyökerek, a kipcsak származás miatt különösen fontos a nagykunsági embereknek.

Tűzijáték, tanulmány a juhtenyésztésről

Amikor aztán a Fidesz visszatért a hatalomba, Horváth László is visszaülhetett a kazah tiszteletbeli konzuli posztra. Természetesen, hol máshol, Karcagon ünnepelték meg a jó hírt, és a meghívó tanulsága szerint az ünnepségen Varga Mihály mellett a másik karcagi nagypolitikus, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is részt vett.

A minisztérium honlapján ma is látható az a 2016. decemberi ünnepség is, amelyet Kazahsztán függetlenné válásának 25. évfordulóján tartott Varga Mihály. Varga és Fazekas örömmel karolta fel a kazah ügyet, együtt jártak Kazahsztánban is. Bár egyes minisztertársaival ellentétben, Varga Mihályt elkerülik a zavaros összefonódások a magánszférával és a politika-közeli oligarchákkal, de

Horváth László ügyei azért rombolják olykor a reputációját.

Ilyen „kisebb ügy” okozhatott zavart, akkor amikor Horváth László 2014-ben az ötvenedik születésnapját olyan hangos tűzijátékkal ünnepelte, amely talán az augusztus 20-in is túltett. Illetve amikor egy a kazah juhtenyésztőknek összeállított méregdrága tanulmányról kiderült, hogy nagyrészt plágium.

Az anyagot a Földművelésügyi Minisztérium fizette ki Horváth cégének, a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.-nek, de a tanulmány szerzője gyorsan nyilatkozott: az anyagok egyezőségéért csakis őt, nem pedig a megrendelő minisztériumot, vagy a szállító agrárvállalkozást terheli a felelősség. A szenvedélyes vadász, Horváth László legutóbb azzal került bele a hírekbe, amikor részesedést vásárolt, a tőzsdén jegyzett BIF Nyrt. ingatlan-hasznosító cégben.



(Borítókép: Váradi József a Wizz Air vezérigazgatója (b2) Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (k) és Nurbah Rusztemov Kazahsztán budapesti nagykövete (j2) az Intercontinental Budapest szállóban tartott sajtótájékoztatón 2017. április 3-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI)