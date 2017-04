Vezért váltott az ING Bank

Szép csendben vezérigazgatót váltott egy hazai kereskedelmi bank. A Magyarországon fióktelepként működő, holland központú ING Bankot idén január elsejétől már Bodor Tibor vezeti. A 49 éves szakember közel 25 éves banki tapasztalattal bír, 2008 óta ING-s, korábban a Citibanknál töltött be különböző posztokat.

A korábbi vezérigazgató, Salgó István a banknál maradt, szenior tanácsadóként segíti a vezérigazgató munkáját. Bodor Tibor az elmúlt négy évben Amszterdamban dolgozott. A két vezető, Bodor és Salgó valamelyest megosztja egyelőre a feladatokat, láthatóan békés és tervezett az átadás-átvétel, mert az elmúlt pár hónapban többször lehetett őket együtt látni konferenciákon, szakmai eseményeken.

Az ING itthon a nagyobb hazai vállalatok és a multinacionális ügyfelekre fókuszál, évek óta milliárdos eredménnyel végzi a munkáját, bár e banknál a pénzügyi mutatószámok annyira nem jelentenek sokat, mert a hitelezésnél a bank tud azzal játszani, hogy mi van a magyar számviteli szabályok szerinti kimutatásokban és mi a nemzetközi könyvekben. Az ING az elmúlt években is több nagy deal körül is felbukkant, az eladói oldal tanácsadója volt például a DÉMÁSZ értékesítésénél, illetve az ING a vezető hitelezője az energia-kereskedő MET-csoportnak is.