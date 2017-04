Kénytelenek fizetést emelni a magyar cégek, akkora a munkaerőhiány

A súlyos munkaerőhiány Magyarországon is kikényszerítette a béremelést, a Korn Ferry Hay Group kutatása szerint átlagosan közel 5 százalékos béremelés várható 2017-ben. A magyarországi felmérés 575 vállalat több mint 330 ezer munkavállalójának adatait tartalmazza. Mint kiderült, a cégek 30 százaléka tervezne létszámbővítést idén, a cégek 67 százaléka viszont tömeges munkaerőhiányt tapasztal bizonyos pozíciókban.

Így aztán kénytelen magasabb fizetésekkel csábítani és megtartani a dolgozókat, Magyarországon idén átlagosan, minden munkavállalót beszámítva 5,1 százalékos béremelést hajtanak végre a vállalatok. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben is bőven két százalék fölött lesz a reálbér növekedés, ami három éve folyamatos az országban.

A differenciálás regionálisan is megfigyelhető: Budapesten jóval magasabbak a bérek, mint Kelet- vagy Nyugat-Magyarországon. Ez azonban nem csak azt jelenti, hogy a különböző régiókban működő vállalatok eltérő bérpolitikát alkalmaznak, hanem azt is, hogy a nagy, 2 több régióban is telephellyel rendelkező cégek 22 százaléka a cégen belül is különbséget tesz regionális alapon alkalmazottai között.

Az ágazatok közül a sokáig sereghajtó kiskereskedelemben emelkednek idén legerőteljesebben a bérek, őket az autóipar követi, míg a sor végén a legkisebb emelésekkel olyan, hagyományosan magas keresetet biztosító iparágak szerepelnek, mint a gyógyszeripar vagy a gáz- és olajipar.