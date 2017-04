Mészáros Lőrinc gyerekeit ülteti új tőzsdei cégének igazgatóságába

Közzétette a közgyűlési előterjesztéseit a Konzum, amiben a szokásos pontok mellett talán egy érdekesebb van, amiben új igazgatósági tagok megválasztásáról dönt majd az április 26-án tartandó közgyűlés. Az egyik igazgatósági tag, Forczek László lemond igazgatósági tagságáról, ezen felül a Konzum további két igazgatósági tisztséget alapít, a megüresedő pozíciókba pedig Mészáros Lőrinc három gyermekét, Mészáros Ágnest, ifj. Mészáros Lőrincet és Mészáros Beatrixot választhatja meg a közgyűlés, írta a portfolio.hu.

Az igazgatóság elnökének tiszteletdíja havi 50, az igazgatósági tagok tiszteletdíja havi 35 ezer forint. Mészáros Lőrinc gyermekei egyébként aktívak a családi holdingban, ott vezető pozíciókat töltenek be. Az előterjesztésekből egyébként az is kiderül, hogy a részvénytársaság mérleg szerinti eredménye -20,8 millió forint lett, konszolidált szinten 47,4 millió forint veszteséget ért el tavaly a vállalat, amely az áprilisi közgyűlést követően Pécsről Budapestre teszi át a székhelyét.

Február végén jelentette be a Konzum, hogy Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos részesedést vásárolt a vállalatban, ez a bejelentés pedig alaposan megmozgatta a Konzum árfolyamát, kevesebb mint két hét alatt 57 forintról 204 forintra emelkedett az árfolyam. Ezzel párhuzamosan egy másik hazai tőzsdei cég, a BUX indexben is szereplő Opimus árfolyama is nagyot emelkedett, kiderült ugyanis, hogy Mészáros Lőrinc abban a cégben is tulajdonos lett.

A BÉT honlapján tett bejelentések alapján Mészáros tovább növelné a két cégben a részesedését, az Opimusban magánszemélyként összesen 24,37 százalékra, a Konzum érdekeltségei (Konzum PE Magántőkealap, Konzum Management Kft.) összesen 40,4 százalékos tulajdont szereznének a vállalatban. A Konzumból Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért kivásárolták a korábbi nagytulajdonos Forlev Kft.-t, ezzel Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos, Jászai Gellért pedig magánszemélyként 10,43 százalék, a Konzum PE Magántőkealapon keresztül pedig további 45 százalékos tulajdont szerezne az általa irányított vállalatban.