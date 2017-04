Drágulni fognak a húsok

Hiába a nagy áfacsökkentés egyes húsokra, várhatóan komolyan megdrágulnak nálunk a húskészítmények, írja a Világgazdaság Éder Tamásra, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnökére hivatkozva.

Szerinte azért várható drágulás, mert a költségek közben sokkal jobban emelkedtek. Az élő disznók ára a tavalyi évben, azaz helyesebben január és december közt ötödével emelkedett, és idén is további drágulás várható, az árak már meghaladják az ötéves átlagot.

Hasonló időszakban az iparági átlagbéreken 10 százalékot kellett emelni, amire rájön most még a minimálbér-emelés. Emellett kissé szigorodtak az előírások is, a párizsiban vagy vrisliben már 40 helyett 51 százalék húst kell tenni. Vagy épp a csontokról mechanikusan lefejtett hús (MSM) felhasználhatóságát megtiltották egyes készítményeknél, de párizsinál is legfeljebb 10 százalékban limitálták.A minisztérium azt reméli, hogy ezekkel a szigorításokkal nem csak annyit érnek el, hogy a gyártók átnevezik az ilyen termékeiket más, nem szabályozott nevekre.

Tavaly 4,675 millió disznót öltek le a magyarországi vágóhidakon, ami az élő sertés áfacsökkentésének 2014-es bevezetése óta 25 százalékos növekedés. Miközben a hivatalos sertésszám 7 százalékkal csökkent. Tehát hozhatott fehéredést az áfacsökkentést, de ezzel együtt is nőhetnek most az árak. De ennek a várható mértékéről nem beszélt Éder, illetve még az agrártárcával is vitatkoznak egyes kérdéseken a nagy magyar húsgyártók.