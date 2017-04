Megnyerték a lottót, harmadszorra

A lottóban jellemzően lényegében nulla az esélyünk nyerni. Éppen ezért a szerencsejáték cégek kapva-kapnak az alkalmon, hogy a lottógyőzteseiket bemutassák, így is közelebb hozva a nyerés érzését, és ezzel további keresletet generálva az adott játék iránt.

De Kanadából most egy igen furcsa házaspárt mutattak be, Barbara és Douglas Fink ugyanis már harmadszorra nyernek komolyabban helyi lottón, írja az egyik helyi lottótársaság. 1989-ben Douglas a barátaival együtt nyert 128 ezer kanadai dollárt, 2010-ben pedig a házaspár együtt vitte el egy százezer dolláros Extra-nevű lottós nyereményt. Most viszont 8,2 millió kanadai dollárt (1,76 milliárd forintot) nyertek hat szám betippelésével úgy, hogy mivel más is eltalálta, ez csak a főnyeremény fele.

Az elmondásuk szerint az egészet elköltik magukra, vesznek belőle házat, utazgatnak majd a trópusokon, és adnak majd a gyerekeiknek majd belőle. A hírről egyébként az asszony értesítette a férjét, aki először nem is vette fel a telefont, majd bemondta neki a nő, hogy "újra megcsináltam!".