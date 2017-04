Felment az olaj világpiaci ára a szíriai bombázás miatt

Pénteken hónapos rekordot döntött az olaj ára miután pénteken az USA hadserege bombázni kezdett Szíriában – írja a Reuters. Az ár emelkedését az magyarázza, hogy a befektetők félnek attól, hogy a háborús konfliktus tovább növelheti a geopolitikai kockázatokat a régióban.

Bár Szíriában nem túl jelentős az olajtermelés, a régióban világpiaci viszonylatban is nagy kitermelők vannak, így a konfliktus kiterjedésének kockázata már a befektetők döntéseit is befolyásolja. A Brent-olaj hordójának ára 56,08 dollárig nőtt, a WTI ára pedig 52,94 dollárig emelkedett. A bombázás hírére a hagyományosan biztonságos befektetésnek számító arany árfolyama is emelkedni kezdett.