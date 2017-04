Szlovákiában tombol a brazil húsbotrány, itthon még nincs baj

Egész Szlovákiát brazil eredetű, szalmonellás fagyasztott csirkehús-termékek tartják izgalomban. Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti Hivatal (ŠVPS) ellenőrei már hét különböző helyszínen találtak fertőzött húst, a legutóbbi bejelentés alapján 21 ezer kilogrammnyi áru is fertőzött, vagy gyanús.

Gabriela Matečná mezőgazdasági miniszter kijelentette, hogy minden gyanús termék árusítását azonnal megtiltják és a termékeket megsemmisítik. Szlovákiába döntően egy kisebb cég, az Agrícola Jandelle termékeiből jutott.

A márciusban kirobbant brazil húsbotrány miatt szinte az egész világon betiltották a brazil húsáru importját. A brazil hatóságok súlyos szabálytalanságokról és az élelmiszer-ellenőrök rendszeres megvesztegetéséről értesültek, ezért egy nagyszabású és összehangolt akcióba kezdtek Brazília legnagyobb húsfeldolgozó vállalatainál. 21 helyen egyszerre csapott le a hatóság. Mindez érzékenyen érintette az ország gazdaságát, mert a brazil húsipar a magyar GDP-vel azonos értéket állít elő, és Brazília egyik legfontosabb exportágazata.

A botrány óriási, mert a nagy cégeket tőzsdén jegyzik, tulajdonosaik között amerikai nyugdíjalapok és a brazil politikai és üzleti élet legfelső körei is megtalálhatóak. A 200 ezer embert foglalkoztató, São Paulo-i JBS egymaga 40 milliárd dolláros forgalmat ért el tavaly, de szintén óriási cég a BRF is, amely a mindössze 200 ezer fős Itajaí településen foglalkoztat 105 ezer hentest és segédmunkást.

A brazil csirke egyik versenyelőnye az olcsó takarmány, vagyis a génmódosított szója (Magyarországon csak GMO-mentes szóját szabad termeszteni). De a brazil hússzektor valóban rugalmas, például az egész arab világba szállít halal (az iszlám törvényeinek megfelelő) húst. A halal hústermékek nyomokban sem tartalmazhatnak sertéshúst, ecetet, vagy zselatint, és a feldolgozott állatokat tilost kábítani, csak kivéreztetni szabad.

GMO a takarmányban

A világ szójatermelésének a döntő többsége génkezelt. Magyarország GMO-mentes szóját termel, a vetőmagokban zérótolerancia van, ugyanakkor az élelmiszerekben bizonyos mennyiség tolerálható. 0,1 százalék alatt nem is vizsgál a NÉBIH, 0,1 és 3 százalék között is lehet még szabályos a génkezelt szójatartalom. A GMO-ellenesség fő érve, hogy mivel, elsősorban az Egyesült Államokban és Brazíliában csak 20-25 éve vetik a gyomirtóknak jobban ellenálló, génmódosított növényeket, így ma még nincsen elég tapasztalat arról, hogy az emberi szervezet hosszabb távon hogyan reagál az ilyen növényekre. Egy valami ugyanis jól látható, a módosult növények, amúgy hasznos rovarfajták populációit is megtizedelik.