Az EU nem lesz könyörületes Nagy-Britanniával

Az EU 27 tagállama velünk együtt áldását adta arra, hogy az unió úgynevezett kemény feltételekkel tárgyaljon a britekkel a kilépésükről, írja a Bloomberg. Ez azt jelenti, hogy a Donald Tusk vezette Európai Tanács feltételrendszerét elfogadtuk, és nem foglalkozunk tovább Theresa May azon kérésével, hogy a számukra különösen életbevágó kereskedelmi megállapodásról és a kilépési feltételeikről egyszerre tárgyaljon velük az EU.

A britek kereskedelmi gondjairól és elképzeléseiről itt olvashat többet, röviden az a lényeg, hogy az uniós országoktól erősen függő Egyesült Királyságra ezen a téren iszonyatosan rábüntethet az EU. Már csak azzal is, ha sokáig elhúzódnak a tárgyalások, ezért siettetnék a britek minden eszközzel a kereskedelmi kérdésekről való minél gyorsabb megállapodást.

A kilépés általánosabb feltételei közé egyébként is olyan dolgok tartoznak első körben, amin aligha lehet vita a bennmaradó uniós országok közt. Például, hogy először rendezzék a számlájukat, és fizessenek be még nagyjából 60 milliárd eurót, erről itt olvashat bővebben. De ilyenek az uniós polgárok jogait érintő kérdések is, vagy hogy a britek sürgősen rendezzék Spanyolországgal Gibraltár kérdését, amely területet most visszavennének a spanyolok.

Az uniós vezetők április végére alá is írják a végleges uniós tárgyalási feltételrendszerünket, bár egyes tagállamok addig még tovább szigorítanák ezt a keretrendszert, írja a hírügynökség belső diplomata forrásokra hivatkozva.