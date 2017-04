Pont mostanában lehet a legjobban eladni az ingatlanokat

Nagy értékű dolgok, így például ingatlanok eladásánál mindenki sokkal közelebbről érzi a pénz időértékét. Azaz nem mindegy, hogy valamit már holnap sikerül adott áron eladni, vagy ugyanazon az áron csak fél év múlva, többet ér az a pénz, amit most kapok meg.

A net tele van jó tanácsokkal arról, hogy mikor érdemes meghirdetni az ingatlanunkat. Ezek nagyjából arra futnak ki, hogy inkább az év eleje felé érdemesebb. Nos, akinek van nagy adatbázisa, és nem is fél használni, az meg tudja mondani ennél sokkal pontosabban is, hogy nagyjából milyen a kereslet szezonalitása a környéken, mikor várható a legtöbb érdeklődő vagy épp a legtöbb meghirdetett lakás.

A Zillowsztorik a nevezett cég országos amerikai adatai alapján nagyjából hétre pontosan meg lehet mondani, hogy melyik héten meghirdetett, nagyjából azonos típusú ingatlanok mennyivel különböző áron mennek el végül.

Pár dolgot azért laikusként is tudhatunk előre. Például, hogy rossz időben vagy családi ünnepekkor várhatóan kevesebben akarnak majd lakásokat nézni, kisebb lesz a kereslet. Ahogy azt is, hogy ha tudjuk , hogy mikor adják el a legtöbb lakást, akkor valószínűleg azért pár héttel, hónappal korábban előtte hirdették meg őket.

Nos, úgy tűnik az amerikai adatok alapján, hogy a csúcsidőszak náluk a nyár, ami tavaszi hirdetéseket sejtet.

Azt is jó tudni, hogy az átlag szép dolog, de elég kevés ingatlan illeszkedik pont az átlaghoz. A szakértők itt azt találták, hogy inkább az időjáráshoz igazodhatnak ezek a mágikus hetek, így ahol melegebb van, ott némiképp korábban jön a legjobb időszak, ahol hidegebb, ott értelemszerűen egy-két héttel később.

Bostonban például már április második hete volt az adatok alapján jellemzően a legnyerőbb, a mi tavasz időjárásunk pedig éppenséggel hasonlíthat az ottanihoz. Az időjárásos tippet erősíti, hogy a legrosszabb időszak jellemzően december utolsó heteiben meghirdetni az ingatlanokat. Konkrétan például a magyarhoz némileg még hasonlóbb időjárású Bostonban december harmadik hete legrosszabb.

Olyanra is érdemes lehet figyelni, hogy az amerikai tapasztalatok alapján még mindig erősen működik az az egyszerű trükk, hogy kerek számok helyett jobban elmennek a 9-esre végződők. Praktikusan a kilencest egy érzékelhetőbb nagyságrendnél érdemesebb használni 10 millió helyett tehát 9,9 milliót bemondva, és nem 9 999 999-et.

Az ilyen pszichológiai trükköt bevető ingatlanok átlagosan 4-7 nappal gyorsabban mentek el, mint egy hasonló árú, de nem kilencessel meghirdetett ingatlan. Az igazán vicces az, hogy feltehetően a megnövekedett kereslet miatt a kilencesre végződő ingatlanok végül átlagosan pár százalékkal drágábban is mennek el végül. És minél alacsonyabb árkategóriájú egy lakás vagy ház, annál nagyobb ez a bónusz. Például a 149 ezer dollárra (nagyjából 43,5 millió forintra) meghirdetett ingatlan az USA-ban átlagosan végül 2175 dollárral (635 ezer forinttal) többért ment el, mint a 150 dollárról induló.

Magyarországon is sokan élnek ezzel a trükkel, de messze nem a többség. A Lakáspiaci Mozaik adatai alapján a hazai hirdetések ötöde végződött 900 ezerre, 5 százaléka 90 ezerre, sőt, egyesek 9 forintra végződő árral is simán bepróbálkoztak. Az sem elhanyagolható, sőt akár még fontosabb hatás, hogy ilyenkor ha a honlapon a vásárlók ár szerint rendezik a megfelelőnek tűnő ingatlanokat növekvő sorrendbe, akkor egyszerűen előbb fognak jönni ezek a hirdetések. Az ilyen taktikázás pedig szintén sok pénzt jelenthet egy olyan nagy értékű dolognál, mint az ingatlan.

Babona is bejöhet

Lehet figyelni a helyi piac sajátos babonáira is akár, nem kerül valószínűleg iszonyatos vesződségbe. De az is lehet, hogy Magyarországon kevésbé sokakat érintenek a számokkal kapcsolatos babonák. Amerikai adatok alapján mondjuk azok az ingatlanok, amelyekben szerepel 666-os szám, a vártnál 3,2 százalékkal alacsonyabb áron kelnek el. A szerencsésebbnek tartott hetes házszám 1,8 százalékos pluszt hoz, ahogy az USA-ban sokaknál népszerű 316-os házszám is apró, 1,2 százalékos pluszt mutat.

Vannak helyibb babonák is, mint például, hogy a 8-as szám szerencsét hoz-e egyeseknek vagy pont ellenkezőleg. Az MNB elnöke máig nem cáfolta, hogy ne rettegne a nyolcas számtól, és hogy azért lett Szabadság tér 8-9-ből Szabadság tér 9. alatti című az MNB. A kínaiaknál viszont szerencseszám a nyolcas, ezért tőlük már a nyolcasra végződő kínálati ár is jó eséllyel erősebb keresletet hozhat.