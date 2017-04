Új igazgatókat kértek a Teslába, Musk kiröhögte a felvetést

Óriási befektetési alapok, többek közt például a világ egyik legnagyobb magán-nyugdíjalapja, azaz a kaliforniai tanárok nyugdíjalapja vagy épp a nagy Hermes Equity Ownership Services és a CtW Investment kérte hétfőn levélben a Teslát, hogy legyen átláthatóbb és ne legyenek annyira bebetonozva az igazgatósági tagok, igazodjanak a változásokhoz, írja a Reuters.

Már csak azért is, mert a tőzsdei bevezetés óta elég kevéssé változott a Tesla vezetése, miközben az USA legnagyobb autógyártójává vált. Már nem eladott autókban vagy bármi ilyesmiben, hanem részvényértékben: a Tesla a piaci kapitalizáció alapján nemrég meghaladta a General Motors (GM) értékét, bár a mostani 50,3 milliárd dolláros (nagyjából 14 700 milliárd forintos) értékükkel újra visszacsúsztak a GM mögé.

Szóval a cég nagy befektetőinek egy csoportja azt kérte Musktól, hogy vegyenek be két új, függetlenebb vezetőt az igazgatótanácsba, hogy megjelenjen egy kissé kritikaibb szemlélet is a cég vezetésében, az "esetleges csoportdinamikai" hibákra rávilágítva a most hétfős igazgatótanácsban.

Musk annyit reagált erre, hogy

akkor vegyenek Ford részvényeket a hőbörgők

,

a Ford vállalatirányítása fantasztikus. Aztán később hozzátette, hogy azért majd vesz be új igazgatókat, de nem azért, mert befektetők kérték, hanem mert már korábban eldöntötték.

@Reuters This investor group should buy Ford stock. Their governance is amazing ... — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2017

Az igazgatótanácsban mindenesetre ott van Musk testvére is Kimbal Musk, vagy a nemrég felvásárolt SolarCity volt pénzügyi vezetője, Brad Buss. A Solarcity nevű napelemes cég felvásárlása után 13 százalékot esett a Tesla részvényárfolyama egyébként.

A Tesla 76 230 autót adott el tavaly, tervezett, nagyjából 150 ezer helyett. Az összehasonlítás kedvéért pedig a GM-től 10 millió autót vettek, a kigúnyolt Ford 6,7 millió kocsit tudott eladni.