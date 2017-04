Végrehajtás indul a parlament bizottsága ellen

Ha valamit megtudhattunk az elmúlt hetekben a kormány politikusaitól Orbán Viktortól Kósa lajoson át Palkovics Lászlóig, az az, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartania, legyen akár milliárdos vagy amerikai egyetem. Úgy tűnik viszont, hogy az Országgyűlés gazdasági bizottságáig és az azt vezető Bánki Erikig ez az üzenet nem jutott el, ugyanis

a gazdasági bizottság annyira nem tartja be a törvényeket, hogy bírósági végrehajtás indult ellene.

A végrehajtást a Magyar Nemzet kezdeményezte, amely először kikért, majd kiperelt és el is nyert egy csomó, a letelepedési kötvényeket forgalmazó cégekre vonatkozó adatot, a Bánki Erik vezette bizottság viszont a jogerős bírói döntés ellenére sem hajlandó azokat odaadni. A Fővárosi Törvényszék még január végén döntött arról, hogy az adatokat ki kell adni, erre onnantól 15 napja lett volna a bizottságnak.

Miután ez nem történt meg, a Magyar Nemzetet képviselő jogászok, többek között a Transparency International nevű, hamarosan a kormány akaratából külföldi ügynöknek minősülő civil szervezet többször levélben kérte Bánki Eriket, ugyan tartsa már be, amit a törvény neki előír. Miután viszont a szép szó nem ért semmit, a lap kezdeményezte a végrehajtást.

A gazdasági bizottság titkolózása - azon kívül, hogy ugye nyilván ők is tudják, hogy senki nem állhat a törvények fölött - azért is furcsa, mert a Fidesz és a kormány számtalanszor elmondta már, hogy a letelepedésikötvény-program nagyon sikeresen és teljesen átláthatóan működik vagy működött, így nincs benne semmi titkolnivaló. A március végével megszűnt letelepedési kötvényprogramról, a mögöttük álló offshore cégekől és azok lehetségek kormányzati összefonódásairól mi is írtunk, például itt.

Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint még nem fordult olyan elő Magyarországon, hogy egy adatkérés miatt végrehajtást kell elrendelni. A lapnak azt mondta, Lázár Jánosnál közel jártak ehhez, de a miniszter végül kiadta a külföldi utazásaival kapcsolatos adatokat jogi kényszer nélkül is.