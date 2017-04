Az a cég kezdheti a lakáslottót, amelyikre Rogán írta a törvény

Kiadta az első "Nemzeti Otthonteremtési Közösség" (NOK) - vagy ahogy a sajtó elnevezte, a nemzeti lakáslottó - szervezésére szóló engedélyt a Magyar Nemzeti Bank, írja azenpenzem.hu. Ha nem emlékezne, a lakáslottó Rogán Antal ötlete volt arra, hogy a CSOK mellett hogyan lehetne felpörgetni az építőipart. Ahogy arról korábban írtunk, ezeknek a közösségeknek a lényege, hogy azok, akik új lakásokat akarnak venni, ilyen otthonteremtési közösségekbe tömörülhetnek, amikbe a tagok 10-15 évig összedobják a pénzüket, hogy aztán a közös pénzből egy-egy tag lakást tudjon vásárolni.

Viszont amikor megszavazták, akkor nagyon úgy nézett ki, hogy ezt a konstrukciót két cégre írták, a törvényben megszabott feltételeknek ugyanis csak a Carion nevű, fogyasztói csoportokat szervező cég és a Poligrupo nevű cég felel meg. Mindkettő egy bizonyos Nyéki Zoltánhoz köthető.

Az első kiadott engedély nem is igazán hazudtolta meg ezt a feltételezést, az MNB ugyanis az első engedélyt egy Central NOK Szervező Zrt. nevű cégnek adta ki, ami történtesen a Poligrupo Hungária Fogyasztói Csoport Szervező Zrt. új neve. A cég a Poligrupo Holding tulajdonában van, 2017 januárig pedig a Carion Zrt. volt a tulajdonosa. A cég székhelye is ugyanott van, mint a Carioné. ez a cég kapott most engedélyt az MNB-től arra, hogy 100 millió forintos alaptőkével, megbízható szervezőként elkezdje toborozni a nok-tagokat.

Legutóbb akkor lehetett hallani a Rogán által helyzetbe hozott cégről, amikor úgy próbálták a meetingjükön megteremteni az intim hangulatot, hogy az üzleti tervükkel takarták el belülről az irodáik ablakait, úgy, hogy a meetingen megbeszélt terveket olvasgathassák a látogatók.