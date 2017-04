Mélyponton a forint

Húsvétkor idei mélypontjára esett a forint árfolyama, legalábbis az euróhoz képest, írja az MTI. Reggel hétkor 313,59 forint volt egy euró, de hétfőn volt 313,83 forint is, ami az idei leggyengébb forintárfolyam volt az euróhoz képest.

Bár végül is a mai is elég gyenge árfolyam, korábban az idei mélypont márciusban volt a 313,25 forintos euróval. Azt régóta tudjuk, hogy az MNB az új korszakban kedveli a gyengébb forintot, már csak azért is, mert Matolcsyéknak ezen nyereségük van, amit a nap végén például áttölthetnek az alapítványaikba.

A dollár árfolyama egyébként a múlt csütörtöki 294,76 forintról 294,66 forintra csökkent reggelre, és a svájci frank árfolyama is keveset változott, 293,31 forintról 293,43 forintra emelkedett.