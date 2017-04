Egértanyát leplezett le a Nébih egy Baranya megyei kisboltban

Egérrágta és több éve lejárt élelmiszereket is találtak a Nébih szakemberei április elején a Baranya megyei Vásárosdombón, egy Béke utcai kisbolt ellenőrzése során. Az üzlet működését a súlyos higiéniai hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztették, és elrendelték 105, javarészt lejárt, nem nyomon követhető, egérrágta élelmiszertétel megsemmisítését – írja a Nébih közleményében.

A kisbolt egy lakóház udvari részén található, két raktárhelyiség tartozik hozzá, amelyben számos, az üzlethez nem kötődő tárgyat is tároltak, valamint vegyesen raktározták az élelmiszereket és az egyéb árucikkeket, például a háztartási tisztítószereket. A dolgozók egészségügyi könyvei 2015-ben lejártak.

Az üzlet higiéniai állapotával komoly problémák voltak. Az eladótér, a raktárak és a kézmosó helyiség egyaránt erősen szennyezett, a falakról hullik a vakolat és a festék, penészesek a falak, a koszos polcokon a termékek egy része is poros volt. A kenyereket és péksüteményeket piszkos rekeszekben a földön tárolták. A bolt minden helyiségében rágcsáló jelenlétére utaló nyomokat lehetett látni: a szakemberek egérrágta sertészsírt, háztartási kekszet és kenyeret is találtak, a polcokon az élelmiszerek közé irtószereket helyeztek ki a dolgozók.

Az árukészlettel is bőven akadtak problémák, összesen 105 élelmiszertételt kellett különböző okokból kivonni a forgalomból. Az egérrágta és erősen szennyezett termékek mellett voltak, amelyek nem voltak nyomon követhetők, némelyikről a lejárati időt is eltávolították. Amiről viszont nem, azok közül összesen 87 tételnél lejárt a szavatosság. Az ellenőrök találtak többek között 2013-ban lejárt székelykáposzta-, rakottkáposzta-, sárgaborsófőzelék-konzervet és citromsárga ételszínezéket, de 2014 év végi minőségmegőrzési idejű étkezési zselatint és mandarinkonzervet is. Íme a hatóságtól már megszokott horrorvideó a helyszínről:

A súlyos higiéniai problémák miatt az üzlet működését azonnali hatállyal felfüggesztették az ellenőrök. Emellett elrendelték 105 tétel, több mint 200 kg, javarészt lejárt, nem nyomon követhető, illetve egérrágta élelmiszer megsemmisítését. Az eljárás folyamatban van, az ügyben milliós nagyságú bírság várható.