Kifarol a kormány a boltszívató törvénymódosításból

Nem nyújtja be a kormány a kereskedelmi törvény módosítását - értesült az Origo. A portál úgy tudja, a visszakozás egyik oka az, hogy a tervbe vett intézkedések egy része nemcsak a multiknak, hanem a magyar kereskedőknek sem kedvező: például ha a multikat arra köteleznék, hogy új dolgozókat vegyenek fel nagyobb számban, akkor ezeket az embereket valószínűleg a kiskereskedőktől csábítanák el.

A kiskereskedelmi törvény módosítását már egy ideje lebegtette a kormány, úgy tűnt, ennek akarnak megágyazni a nagy dobra vert "silány minőségű multis élelmiszer-üggyel". A legutóbbi előterjesztés már azután készült, hogy az érintettekkel is konzultáltak, de ez nem sokat változtatott a láncokat több fronton is megszívató csomagon, a dokumentumból kiderült, hogy egyes elemek ellen a CBA és a Coop is kifogást emelt.

A törvénytervezet, amiből most úgy fest, kifarolnak, többek között tartalmazta volna a reklámköltések korlátozását, a kötelező létszámbővítést, és a dolgozók bérpótlékának, szabad vasárnapjainak szabályozását is.