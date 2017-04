Új munkája van Bajnai Gordonnak

Bajnai Gorson a Campbell Lutyens nemzetközi tanácsadói testületének vezetője lett, írta a hvg.hu. A világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó cége kedden jelentette be, hogy a 2011-ben felállított nemzetközi tanácsadói testületük elnöke lett a volt magyar miniszterelnök.

2010-ben is vállalt már tanácsadói munkát több társaságnál, köztük a Meridiam Infrastructure-nél, az Aegonnál és már a Campbell Lutyens-nél is. Vendégelőadó volt a John Hopkins Egyetemen, a Columbián is tanított. 2014-ben Meridiam Infrastructure-nál vállalt vezetői feladatokat, ezekről 2017 elején családi okok miatt mondott le, majd ezután csatlakozott Campbell Lutyens csapatához.