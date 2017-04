Kér startup-almalevet? 35 milliárd forint lesz!

Ha Önnek van józan esze, akkor nem fogja megérteni mit csináltak egyes nagybefektetők - többek közt a Google is - iszonyatos pénzből a Szilícium-völgyben. Illetve lehet, hogy akkor fogja csak egyedül felfogni a Bloomberg azon sztoriját, hogy egy nem is különösen nyakatekert startuppal 120 millió dollárból, évek munkájával, szabadalmakkal megpakolva

feltalálták a gyümölcselvet.

Most pedig a vakarják a fejüket az ebbe pénzt ölő szervezetek, hogy mégis hogy lehettek ilyen ostobák. Vagyis hát néhány befektető még elkeseredetten hisz a termékben, ami lényegét tekintve tényleg csak annyi, mint egy doboz almalé, amit nálunk is megkaphat bármelyik boltban. Csak ők 4-8 dollár (1100-2300 forint) közti áron árulnak 2,5 decit ebből, és kellett hozzá venni egy 200 ezer forintos, QR-kód-leolvasó okospréselőgépet is, ami lényegében kevesebbet tud, mint az otthoni ötezer forintos botmixere. Ismerkedjen meg az überhippi Juicero Inc. tanulságos történetével.

Hiányzik valami okos-vegán-hightech-organic, de nagyon

Dozg Evans 1999-ben az új barátnője miatt lett vegán, 2006-től pedig már bele is vágtak a szupervegán 10 dolláros (nagyjából 3 ezer forintos) dzsúzzal, és vegán bíró éttermet az Organic Avenue-t. "A víziónk egy olyan étterem volt, ahol sem embert, sem állatot nem ért bántódás" -mondta még a New York Timesnak Evans, aki "varázslatosnak" érezte mindezt, és naponta több pohár gyümölcslevet is bevert.

Pénzügyileg viszont végig a megszűnés határán tengődtek, így amikor jött egy befektető, az hamar ki tudta túrni a párt a cégükből. Evansnak ettől egy igazán komoly gondja támadt, idézzük:

Honnan lesz meg a dzsúzom ezentúl?

Ezért sokáig farigcsált, felbérelt egyéb szakembereket, és 2013-ra létre is hozta egy működésképtelen prototípusát álmai gépének: egy speciálisabb, fura préselőgépnek. A Nespresso és a hasonló tablettás termékek sikerei nyomán a befektetőknek is el tudta sózni a startupötletét, nem is akárhogy.

120 millió dollárt (nagyjából 35 milliárd forintot) többek közt a Google befektetési cégétől az elkészült termékre. A marketingszöveget lehámozva pedig a termék a következő: egy adag rostos gyümölcslé.

Volt egy rövidebb út

Kicsit bővebben kifejtve kell venni 700 dollárért (nagyjából 200 ezer forintért) egy gépet, aminél a biztonság kedvéért le kell olvasni a QR-kódot, le kell tölteni egy telefonos appot aztán wifin rácsatlakozni gépre. Amihez külön megvesszük 4-8 dollárért adagonként a gyümölcslevet (tehát nem is frissen facsarja a gyümölcsből), és az belenyomja nekünk a pohárba. Ha nem hiszi, nézze meg:

Tavaly be is vezették a terméket, miközben Evans már szinte a gyümölcslevek Steve Jobsának érezte magát. Még nálunk is lelkendeztek érte valamelyest, pedig még az USA-ban is drága mulatságnak számított. Ám a furfangos fogyasztók hamar kiderítettek egy igen ravasz kiskaput: hogy a gyümölcsléhez nem kell a gép, kézzel is ki lehet nyomni zacskóból, és pontosan ugyanazt kapjuk. Ahogy itt a Bloomberg be is mutatja.

Ezért kicsit ingerült lett a szilícium-völgyi befektetőik többsége, bár van, aki rendületlenül hisz még a méregdrága gyümölcslében, a géppel együtt. Evanst kirakták a több tízmilliárdos cég operatív vezetéséből, és a Coca-Cola-tól hoztak helyette vezért. Ő azonnal levitte a felesleges gép árát 400 dollárra, illetve csak olyanoknak ad el a cég csomagolt gyümölcslevet, akik előtte vettek gépet.

Állítólag egyes szuperprémium vegán helyek, hotelek így is megveszik az eszközt (bár ők drágábban, tavaly például 1200 dollárért), mert néhánynak divatos, mások szerint kevésbé maszatos kinyomatni géppel poharanként a gyümölcslevet, mintha kézzel töltenék. Mondjuk kézzel kicsit gyorsabban lehet kitölteni. Az döcögő üzleti modellt nehezíti, hogy messzire nem is lehet szállítani az árut, mert hamar megromlik a vegán lé. Amiben szintén nincs semmi különleges, otthon is össze tudja turmixolni magának bárki.

Az biztos, hogy érdemes lesz figyelni a Juicero sorsát, az elmúlt évek leglátványosabb startup-bukását hozhatják, ahogy a feltámadásuk szintén óriási meglepetés lenne.