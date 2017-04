Még két durva jelet találtak arra, hogy az oroszok beavakoztak az amerikai elnökválasztásba

Az amerikai hírszerzés megszerzett két fontos dokumentumot, amivel a Putyin irányítása alatt álló think tank, a Russian Institute for Strategic Studies (RISS) becélozta, hogy hogyan kell megfúrni a a legutóbb amerikai elnökválasztást. Ezt három jelenlegi és négy volt amerikai hivatalnok erősítette meg a Reutersnek. A nevüket nem adták meg, arra hivatkozva, hogy a dokumentumok titkosnak számítanak. Azt sem árulták el, hogy hogyan szerezték meg az orosz vezetésnek szánt anyagokat.

Az egyik ilyen stratégiában azt veszik végig, hogy hogyan kell beavatkozniuk Trump oldalán a választásokba, a másikban azt, hogy az amerikai választókat hogyan tudják minél inkább elbizonytalanítani a választási rendszerük hitelességében.

Ezek nem macskajancsik, hanem képzett kémek

A RISS egyfajta házi stratégiaalkotó cége Putyinnak, de erre nem úgy érdemes gondolni, mint mondjuk a Századvégre: itt nem az egyesek által korrupciónak gondolt, mások számára "a Fidesz legfőbb politikájaként" azonosított intézkedésekhez adják a hátteret, és nem is kamuszagúnak tűnő tanulmányok özönét gyártják sok milliárdnyi közpénzért.

A RISS-t például a dokumentumok megszületésének időpontjában az a Leonyid Resetnyikov vezette, aki volt KGB-sként 33 évig dolgozott az orosz polgári titkoszszolgálatban. Januárban lecserélték Mihail Fradkovra, aki 2007 és 2016 közt igazgatóként vezette a polgári titkosszolgálatokat. Január végén pedig nyilvánosan is bejelentették Putyin jóváhagyását a váltáshoz, illetve biztosították egymást a további közös munkáról.

A Reuters cikk megszületése után, de még a mi cikkünk élesítése előtt az intézmény angol honlapjáról már eltűnt a saját leírásuk a szervezetük céljáról, ami szerint orosz minisztériumoknak, a nemzetbiztonsági tanácsnak és a Putyin elnöki hivatalának készítenek javaslatokat, anyagokat, legalábbis a Reuters beszámolója szerint.

Öt amerikai informátoruk úgy írta le a RISS-t a a hírügynökségnek, mint a Kremlin "házi think tankje'". "Putyin szeme előtt mindvégig ott lebegett a cél, az intézetet csak megkérte az intézetet, hogy készítsenek neki hozzá térképet" - mondta egy volt vezető amerikai titkosszolga a Reutersnek.

Rengeteg propaganda, oroszbarát bloggerek felpörgetése, saját tartalmak a közösségi médiára

Az első dokumentum a legfelsőbb orosz vezetésnek célzott anyag volt még tavaly júniusban arról, hogy a Kremlin hogyan indítson propagandatámadást a közösségi médiában az amerikai választók felé, hogy olyan elnökre szavazzanak, aki engedékenyebb lesz Putyinnal, mint Obama volt. Ehhez pedig az orosz állami tartalomgyártó egységeknek, mint a Russia Today vagy Sputnik hírügynökség is be kellett volna, hogy dolgozzon. Ezek tartalmait egyébként a magyar állami média islátványosan szívesen ellenőrzés nélkül átveszi.

Októberre úgy tűnt, hogy valószínűleg Clinton nyeri a választást, ezért vissza kell fogni az orosz eszközökből a Trumpot teli csőből nyomató propagandát, és át kell állni a választók elbizonytalanítására a választási rendszer legitimitásában, ezzel gyengítve Clinton eljövendő elnökségét.

A Russia Today nem reagált semmit a Reuters vonatkozó kérdéseire, a Sputniktól "abszolút hazugságoknak" értékelték, ami szerintük már nem az első ilyen az amerikai diplomáciától, az amerikai titkosszolgálat szintén nem nyilatkoztak, a hogy Putyin szóvivője és a RISS se, bár Putyin korábban cáfolta, hogy bármilyen módon beavatkozott volna az amerikai választásokba.

Mindezek egyébként némileg egybecsengenek az amerikai hírszerzés év elején nyilvánosságra hozott anyagával, ami szerint például a Russia Today és a Sputnik propaganda-anyagai mellett a Putyin-párti bloggereket is ráküldték a Twitterre , hogy vonják kétségbe a várható Clinton-győzelem tisztaságát. Illetve Trumpról egy olyan ábrázolást kellett átültetniük az állam által pénzelt tartalomgyártóknak, mint akit unfair módon kezel minden hagyományos médiatermék.

Azt is megjegyezte négy hivatalnok, hogy a demokrata párt belső rendszerének meghekkelése, és Clinton emailjeinek kiszivárogtatása egy mindezektől külön álló akcióban intézte a Kremlin. DE ettől még erősítették egymást, az ott megszerzett információkat fel tudták használni a propaganda-hadjáratban is, a terhelő maileket akár közvetlenül is.

Ez a jelentés mondjuk nem adott választ arra, hogy ezek az akciók milyen hatást értek el, mennyiben tudtak ténylegesen beavatkozni a szoros választás végkimenetelébe. Annyival zárták ezt rövidre, hogy az amerikai titkosszolgálati hivatalok nem elemzik a belföldi politikai folyamatokat vagy a közvélemény alakulását.