Olimpia nem lesz, de a milliárdos fejlesztésről nem mond le a kormány

Az, hogy Budapest visszamondta az olimpiai pályázatát, még nem kell, hogy feltétlenül azt jelentse, hogy az olimpiával megindokolt milliárdos fejlesztésekről is le kellene tenni, legalábbis valahogy így gondolkodik a kormány. Például 80 milliárd forintért terveztek átrakni egy vasútvonalat, hogy az elkerülje a tervezett olimpiai falut, és bár olimpiai falura nyilván nem lesz szükség, a vasutat azért arrébb tennék, biztos, ami biztos.

A 444.hu ír arról a fejlesztésről, amely a Határ út és a Lágymányosi híd között a Soroksári út mentén haladó vasútvonalat tenné valamivel beljebb, amely így elkerülte volna a 17 ezer fősre tervezett, a Duna-partra álmodott olimpiai falut. A projekt a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének részeként találták ki, annak a már amúgy is elég jelentős 470 milliárd forintos költségvetését dobná ez még meg 80 milliárd forinttal.

Amikor a 444 megkérdezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy az olimpiai pályázat visszavonásával akkor marad-e Duna partján a vasút, azt a választ kapták, hogy nem, annak 80 milliárdos átpakolásával még mindig számol a kormány. Miért?

Mert diákvárost építene majd az olimpiai falu helyett a kormány!

Az NFM most azt mondja, amúgy is diákszállásokká alakították volna az olimpiai falut, erre pedig továbbra is szükség van, úgyhogy kerülje csak el ezt a környéket a vonat. Korábban amúgy nem volt szó diákvárosról, az olimpiai pályázat megvalósíthatósági tanulmányában az szerepelt, hogy az olimpiai falu lakásainak egy részét eladták volna, a másik részébe pedig pályakezdő közalkalmazottak költözhettek volna.

A terület amúgy külön is érdekes, a valamikori ipari környék ugyanis a csődbe ment Quaestor tulajdona, ahová Tarsoly Csaba, a brókercég vezetője a Dunacity beruházást álmodta meg. A területet egy ponton Gaith Pharaonnak, az Orbán Viktor háza melletti telket is megvásároló, azóta elhunyt szaúdi milliárdosnak akarták eladni, Tarsoly viszont keveselte az ajánlott pénzt. Nem sokkal ezután a Quaestor csődbe ment, a terület pedig arra vár, hogy a végelszámoló eladja valakinek. Tarsoly szerette volna elérni, hogy kerüljön a terület bűnügyi zár alá, mert attól tart, hogy azt nagyon olcsón adja majd el a felszámoló, de a bűnügyi zár alá vételt bíróság nem látta indokoltnak.