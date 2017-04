Törökországot alighanem elvesztettük

Kiderült még múlt hét végén, hogy teljhatalmat kap Törökországban Erdogan, mert nyert az erről tartott népszavazáson, a megmaradt ellenzéke és több nemzetközi szervezet hiába beszélt komoly csalásokról. Első lépéseként Erdogan visszaállítja a halálbüntetést, így elég hamar elintézheti, hogy még csak kérdésként se merüljön fel többé komolyanTörökország esetleges EU-tagsága.

Orbán a szavazás után gratulált a példaképének, az európai államfők közül csak ő és Lukasenko fehérorosz diktátor tettek így, mások inkább a török jogállamiságért aggódtak. Nagy kérdés lesz az is, hogy ha Erdogan ilyen gyors tempóban kíván távolodni Európától, akkor hogyan fognak alakulni az egyébként elég szoros uniós gazdasági kapcsolataink velük.

A héten azt is bejelentette Theresa May, hogy 2020 helyett már most nyáron rendkívüli választás lesz az Egyesült Királyságban, a brexithez ugyanis stabilabb vezetést akar. Plusz a kormány újabb felhatalmazást is várhat ehhez, miután világossá vált, hogy nem sikerül az EU-ból való kiválást a kormány által elképzelt módon, a közös piac előnyeinek megtartásával lebonyolítani.

Németországban közben óriási bankbotrány készülődik, 10-15 tőzsdei kereskedő cég könyvvizsgálókkal összehangoltan több mint 3000 milliárd forintnyi adót csalhattak el. Nyárra zárulhat le a nyomozás ellenük.

Máshol is viszkettek tenyerek

Az éhező Venezuelában több tízezres tüntetéssorozat zajlik már Maduro elnök ellen, Maduro lemondását és a bebörtönzött ellenzéki politikusok szabadon bocsátását követelve. A héten újabb három embert megöltek ennek során, a hónapban így már nyolcat.

Pozsonyban fiatal diákok szervezték meg az elmúlt 5 év legnagyobb tüntetését, döntően a korrupció és Kalinák belügyminiszter ellen, főként a román korrupcióellenes tüntetések mintájára. A szlovák kulturális miniszter lényegében kiröhögte őket, Robert Fico pedig kiadott egy közleményt, hogy a kormánya nagyon is fellép a korrupció ellen.

Itthon megy tovább a kézi irányítás

Itthon megszokottabb témák vitték a hetet, például kiderült, hogy az a cég kezdheti a lakáslottót, amelyikre Rogán eleve írta a törvényt, itt olvashat erről bővebben. Szintén Rogán jó ismerőseinek lett a nagy biznisze a még mindig futó letelepedési kötvény, amibe most még gyorsan beszállt a rossz hírű MKB is.

De még nagyobb jelentőségű, hogy úgy tűnik, hogy a kormány egyelőre mégse húzza meg a nagyobb boltokat tovább szívató törvényjavaslatát. Ha emlékeznek, itt egy bújtatott új adó mellett betiltották volna a reklámújságokat, korlátozták volna a vasárnapi nyitva tartást, és egy sereg embert kötelezően felvetettek volna még a nagyáruházláncokkal. Most úgy néz ki, hogy elszúrhatták a törvényt, azokat is büntetné részben, akiket épp helyzetbe akartak hozni. Úgyhogy még gondolkoznak rajta.

Megtudtuk, hogy államosítanák az iskolai papírgyűjtést is, ami praktikusan azt jelentheti, hogy szinte teljesen megszűnhet az egész. De általában is tovább csökkentenék a versenyt a hulladékiparban, kevéssé érthető, hogy miért akarjuk évek óta egyre drágábban és rosszabbul csinálni a hulladékgyűjtést, újrahasznosítást.

Nagy pénzosztás jöhet

Elkészült a költségvetés, - amelynek kiszivárgott háttérszámításairól itt írtunk - de még nem nyilvános. Lázár János annyit árult el erről, hogy költekezés várható a választások előtt, pontosabban "minden terület legalább annyi pénzt vagy többet kap, mint idén" a költségvetésből. Erre jönnek majd még rá a felpörgetett EU-s kifizetések. A minimálbért és egyes állami dolgozók bérét pedig már mostanra is komolyabban megemelték.

Azt is megtudtuk még, hogy valószínűleg elkezdjük lehívni az orosz hitelt Pakshoz, a CEU ellehetetlenítésétől pedig kicsit sem tágít a kormány. Fontosabb hír volt még, hogy hamar újabb mélypontra kerülhetnek a nagyvállalati beruházások nálunk, különösen a kapacitásnövelés és a technológiai fejlesztések terén.

Tulajdonoscsere az Indexnél Nem közölt áron tulajdonost váltott az Index.hu Zrt., az új tulaj egy alapítvány lett, a tulajdonosi jogokat régi jogászunk, Bodolai László egyedül és kizárólagosan gyakorolja. Főszerkesztőnk cikkéből itt elolvashatja a további részleteket.

