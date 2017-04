4,5 milliárdért dolgozik egy MNB-alapítványnak Mészáros üzlettársa

Újabb milliárdokat költ az MNB Pallas Athéné Domus Animae alapítványa a Csónak utcai Lónyai-Hatvany villa rekonstrukciójára - derül ki az EU hivatalos közbeszerzési lapjából. A munkákat a Mészáros Lőrinchez több szálon is kötődő Magyar Építő Zrt. végezheti.

A most megjelent eredményértesítő szerint 4,49 milliárd forintot fordít a PADA második ütemben a Várban található, dunai panorámás villa újjáépítésére. Az első ütemben már ráköltöttek közel 1 milliárdot, ekkor is a Magyar Építővel dolgoztatott a jegybank alapítványa. A Magyar Építő Szíjj László, Mészáros Lőrinc üzlettársa tulajdonában van, igazgatóságában pedig tavaly év végéig bent ült Csík Zoltán, aki a felcsúti polgármester több vállalkozását is vezeti.

A cég rendkívül sikeresen szerepel az MNB-alapítványok pályázatain, 2014 és 2016 között összesen közel 4 milliárd forint értékben végeztek nekik munkákat, ez most több mint a duplájára emelkedik a Lónyai-Hatvany villával. Az épülettel kapcsolatos korábbi közbeszerzéseken profitált többek között a Matolcsy-rokon Szemerey Tamás feleségének (aki a PADA igazgatója is egyben) korábbi érdekeltsége.