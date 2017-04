Egyre csak fegyverkeznek a világ hatalmai

Tavaly is több pénzt költöttek a világ nagyhatalmai fegyverekre, mint egy évvel korábban, a világ teljes katonai költései 2016-ban 0,4 százalékkal növekedtek az egy évvel korábbihoz képest – ez derült ki a hadi költéseket követő Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) legfrissebb jelentéséből. Tavaly a világ kormányai összesen 1686 milliárd dollárt költöttek fegyverkezésre. A globális katonai költések már 2015-ben is emelkedtek, előtte viszont 2011 óta, még ha nagyon kicsivel is, de csökkentek.

Grafika: SIPRI

A növekedés viszont nem volt egységes: míg az Egyesült Államokban, Kínában, Oroszországban és a nyugat-európai országokban többet költöttek a hadseregre tavaly, mint előtte, a Közel-Keleten, Közép- és Kelet-Európában és Afrikában csökkent a fegyverekre költött költségvetés. Az egyik legnagyobb növekedés Indiában volt mérhető, ahol 8,5 százalékkal több ment a hadseregre, mint 2015-ben, de nőtt a katonai költés Oroszországban (5,9 százalékkal) Kínában (5,4 százalékkal) és az Egyesült Államokban is (1,7 százalékkal).

A legtöbbet még mindig az Egyesült Államok költi fegyverekre, a világ katonai költéseinek 36 százalékáért ez az ország felelős egyedül. A második helyne Kína, a harmadikon Oroszország áll. A GDP-jéhez mérve viszont Oroszország többet költ az USA-nál, mert míg amerikai össztermék 3,3 százaléka megy el a hadseregre, addig au oroszoknál ez 5,3 százalék. Ebben a kategóriában viszont a legnagyobb fegyverkezők közül Szaúd-Arábia verhetetlen, ott az SIPRI becslése szerint a GDP 10 százalékát a hadsereg emészti fel. Még úgy is, hogy a szaúdiak tavaly 30 százalékkal kevesebbet költöttek erre, mitnt egy évvel korábban