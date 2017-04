Matolcsy banktulajdonos unokatestvére a maga részéről a témát lezárta

"Igyekszem ritkán reagálni a sajtó­hírekre, de az unokatestvéremmel való kapcsolatom igencsak túl van misztifikálva egyes médiumokban. Matolcsy Györggyel családi a kapcsolatom. Az MKB Bankkal kapcsolatban sosem kértem tőle információt, de biztos vagyok benne, hogy nem is adott volna. Valójában szükségem sem lett volna rá" – mondta Szemerey Tamás a Magyar Időknek.

Az NHB Bank milliárdos tulajdonosa, Matolcsy unokatestvére azután nyilatkozott a kormánypárti lapnak, miután a jegybankelnök jobbkezével, Balog Ádámmal együtt váratlanul feltűnt az ország egyik legnagyobb bankjának, az MNB által kitisztított MKB-nak a tulajdonosai között is.

A változás alighanem összefüggésben van azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) minden hadakozása ellenére a hazai bíróságok eddig amellett döntöttek, hogy jogos a Magyar Narancs és a Transparency International adatigénylése és a jegybanknak ki kell adnia az MKB végső haszonhúzóit. Talán ennek ment most elébe a haszonhúzói kör.

Hogy miért csak most bukkant fel, arra viszont Szemerey azt mondja, most jutott el oda, hogy "egy működőképes, racionális megegyezés keretében" tudjon részesedést szerezni. "Az MKB azért is volt magától értetődő választás, mert jelenleg nincs más eladó bank a piacon, vagy a kínálók szándékai nem egyértelműek. Az MKB egy olyan bank, amely meggyőződésem szerint jó úton halad, sok benne a potenciál" - mondta.

Arra a kérdésre, hogy a Budapest Bank esetleg nem érdekelné-e, amit az állam hamarosan szintén értékesíteni fog, elmondta, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy érdekelné, "de ezzel majd akkor foglalkozzunk, amikor aktuális lesz." Most leginkább annak a lehetősége foglalkoztatja, hogy az MKB-ban szerezzen további tulajdonhányadot.

"Reményeim szerint azzal, hogy tisztázódnak az MKB tulajdonviszonyai, újból megerősödik a nemzetközi befektetői bizalom az MKB iránt. Egyúttal azt is hangsúlyozom, hogy a magam részéről a témát lezártam, és a nyilvánosság előtt nem tervezek további nyilatkozatokat, szeretnék a szakmai munkával foglalkozni" - mondta.

Az MKB Bankot 2014-ben vette meg a Magyar Állam korábbi bajor tulajdonosától. A bank rettenetes állapotban volt, négy üzleti évében is százmilliárd forint körüli veszteséget termelt. Nem is sokáig működhetett kötöttségek nélkül, a Magyar Nemzeti bank szanálási eljárás alá vonta. Azóta állami közreműködéssel sok terhes elemtől megszabadították, 2016-ban egy MNB-vezette értékesítési folyamat révén eladták.

Korábban még úgy tűnhetett, hogy a vevők erős, külföldi szakmai befektetők, mára nyilvánvalóvá vált, hogy az értékesítési eljárás mindvégig a hazai politikai és gazdasági elit legfelsőbb berkeihez köthető vevők elképzelései mentén alakult. És végül Orbán Viktorhoz és Matolcsy Györgyhöz köthető körök lettek a tulajdonosok.