Százmillió forintos bírságot kaptak a Magyar Telekom volt vezetői

Összesen 400 ezer dollár, vagyis több mint 114 millió forint büntetést szabott ki a Magyar Telekom két volt vezetőjére az amerikai pénzügyi felügyelet, a SEC - írja a Reuters hírügynökségre hivatkozva a Világgazdaság. Straub Elek, a cég korábbi elnöke 250 ezer, a korábbi stratégiai igazgató Balogh András pedig 150 ezer dollárt bírságról állapodott meg peren kívül a hatósággal.

A két magyar üzletembernek egy 2006-os korrupciós ügy miatt kell fizetnie: a Telekom macedón és montenegrói leányvállalatai a vádak szerint 2005-ben és 2006-ban 15 millió dollárnyi kenőpénzt fizettek ki hivatalos személyeknek tanácsadói és egyéb szerződések formájában, hogy azok ellehetetlenítsék a távközlési cégkonkurenciáját és segítsék a Telekom piacszerzését.

Az amerikai hatóság úgy kerül a képbe, hogy ebben az időben a Magyar Telekom a New York-i tőzsdén is be volt jegyezve, vagyis a SEC szabályozása alá tartozott. Márpedig a macedón és montenegrói ügyekkel a Telekom megszegte a külföldi korrupciós tiltó amerikai törvényt. Straub és Balogh ellen 2011-ben indult eljárás.