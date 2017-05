Átverték a GVH-t, most visszavonták a fúziós engedélyt

A GVH 75,85 millió forintra bírságolta az Infineon Technologies AG nevű céget, és visszavonta mellette a korábban gyorsított eljárásban kiadott fúziós engedélyüket, írják közleményükben.

Az volt a gond, hogy a GVH szerint cég az összeolvadás engedélyeztetése előtt megtévesztette a hatóságot, de most jelzett nekik az amerikai versenyhatóság, és ez alapján elítélték a céget.

Egészen pontosan az Infineon Technologies AG a Cree Fayetteville, Inc. feletti irányításszerzését, valamint a Cree, Inc. és Cree Sweden AB teljesítmény- és rádiófrekvencia félvezető üzletága az Infineon Technologies AG részévé válását engedélyező határozatot vonták most vissza.

Nemrég az Europark kapcsán vont vissza a GVH egy fúziós engedélyt. Emellett azt is közölte a versenyhivatal, hogy ők szeretnék gyorsítani a hasonló ügyintézéseket, ezért az érintettektől kérik be a szükséges információkat, de kérik, hogy adják meg pontosan ezeket az adatokat, mert utólag is visszavonhatják az engedélyeket.