A 7,5 %-os reklámadó végleg ellehetetleníti a magyar médiumokat

Még több médium lehetetlenül majd el, és egyre több embert kell elküldeni a sajtóból - többek között ezért tiltakozik közleményben a Magyar Lapkiadók Egyesülete és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete a reklámadó újabb emelése ellen. Szerintük az emelés újságírói, szerkesztői munkahelyeket veszélyeztet.

Az iparág nyereségrátája továbbra sem haladja meg az évi 2-3 %-ot,

a reklámadó további növelése gyakorlatilag teljesen eltünteti a szektorban esetleg még termelődő nyereséget,

ami további termékek megszűnéséhez, a szektorban működő vállalkozások számának csökkenéséhez, újabb leépítésekhez vezet - írják. Ez szerintük a lapok az EU-n belüli székhelyváltásához vezethet, ami adókieséssel jár.

Nem csak az a gond, hogy magasabb adót vezettek be, hanem hogy erről a szakmában résztvevőkkel a kormány részéről egyáltalán nem egyeztettek, mint ahogy eddig sem tették. Nehezményezik a piaci szereplőkkel való párbeszéd teljes hiányát is.

Az új adóval kapcsolatban szerdán kezdődött meg a vita az Országgyűlésben. Bár eredetileg 9%-os adót lebegtettek meg, végül az eddigi 5,3 %-ról 7,5%-ra emelik a reklámadót.

Ez csaknem 50%-os növekedés.

Az MLE és az MTE szerint ez végleg nehéz helyzetbe hozza a a hazai szolgáltatókat, akiknek így más esélye sem lesz felvenni a versenyt az olyan óriásokkal, mint a Facebook vagy a Google.

Az MLE és az MTE szerint, amíg a nemzetközi nagyvállalatok reklámbevételét itthon nem tudják megadóztatni, addig a hazai szereplők adóztatása is visszás: nem csak Alaptörvényellenes, de szembemegy a kormány által kitűzött célokkal, például a Digitális Jólét Programmal is, hiába állítja a kormány, hogy "kiáll azon az innovatív magyar kezdeményezés mellett, amellyel a reklámtevékenységet végző világcégektől is beszedhető az állami költségvetést megillető adó." A Google és a Facebook az IAB 2016-os adatai szerint nem fizetnek adót és közterheket a reklámbevételeik után, írja a 24.