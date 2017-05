Igazából 750 milliárd lesz a korrupciógyanús gigaberuházásunk

Megszavazták a kormánypártok a parlamentben, már idén elindulhat az egyik legnagyobb és legfurcsább óriásberuházásunk, a Budapest–Belgrád-vasútvonal kínai tehervagonok számára történő kibővítése. Pafféri Zoltán, az építkezést lebonyolító, részben állami Kínai–magyar Vasúti Nonprofit Zrt. vezetője a Világgazdaság szerint egy konferencián azt is elmondta: kamatokkal együtt és a nemrég hozzácsapott 80 milliárdos pluszköltséggel

750 milliárd forint lesz az egész,

mik korábban 550 milliárdos teljes költség keringett a hírekben.

Ki tudja, hogy mi értelme az egésznek?

A Figyelő korábban a kamatterhek nélkül számolva megnézte, hogy érdemi forgalombővülés esetén is hazánknak

leghamarabb 2400 év múlva térülhet meg

a gigaberuházás. A vasútfejlesztés jóval fontosabb lehet a kínaiaknak, hogy az áruik olcsóbban eljussanak a kínai COSCO társaság által üzemeltetett pireuszi terminálokból Nyugat-Európába. A lapnak a vasútépítést vivő külügy annyit mondott: „nehezen számszerűsíthető, hogy mekkora haszonnal jár” ez a projekt – ezért inkább meg se próbálták számszerűsíteni, vagy csak nem árulták el az eredményét.

Kívülről nézve nagy hülyeség A magyar oldalon 166 kilométert kell majd átépíteni, és 160-nal mehetnek rajta majd elvileg a 740 méter hosszú kínai vonatok az újonnan épített vágányon. Az építkezést döntő részben ismeretlen kamatú kínai hitelből csináljuk majd, kínaiak fogják építeni egy magyar–kínai vegyesvállalaton keresztül, és arról is hallani lehetett, hogy kínai fél kínai mozdonyokat és vasúti kocsikat szeretne a vonalra. Az egész átépítés nagyjából hat évig tartana a tervek szerint. Korábban a Figyelő által megkérdezett vasúti szakemberek szerint pluszforgalomként irreális évi 1600 (napi 4,4) vonatnál többel számolni, hiszen például a Pireusznál nagyobb hamburgi kikötőből is csak napi egy konténervonat jár Magyarországra. Tehát ha bejön, és évi 1,6 millió tonnával lesz nagyobb áruforgalom a vonalon, akkor fog megtérülni a pályahasználati díjakból 2400 év alatt a nagy ötlet.

További furcsa körülmény, hogy állítólag van ennek a projektnek megvalósíthatósági tanulmánya, csak azt a kérdések felmerüléskor már gyorsan titkosította is a kormány. Most Pafféri se mondta el, hogy mégis miért költünk ilyesmire, mekkora forgalmat és társadalmi hasznot várnak miből, homályosan csak úgy fogalmazott, hogy majd lesznek másodlagos hatások is, a vasútvonal mentén például

összeszerelők létesülhetnek,

és akár személyszállítás is nőhet esetleg. Mondjuk az se teljesen világos, hogy miért éri meg hosszú távon drágán vasutaztatni a kínai árukat, ha hajóval a nyugat-európai városokhoz Athénnál sokkal közelebb is ki tud kötni bárki nagyobb kikötőkben.

Korábban az EU gyanította, hogy a korrupció is motiválhatja ezt az egészet, emiatt kezdte el egyre erősebben kérdezgetni a magyar kormányt az ügyről. Pafféri erről annyit árult el, hogy most épp nincs ez ügyben kötelezettségszegési eljárás. Mondjuk eddig se volt, csak az azt elindító folyamatok zajlottak. Pafféri szerint átírtak mindent, ami az EU-nak nem tetszett, így például lesznek nyílt közbeszerzések, és majd a magyar-kínai állami megállapodás is megfelel majd később minden EU-s szabálynak.