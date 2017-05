Új szolgáltató központot nyit a Túró Rudi gyártója, 150 új munkahely lesz

A világ egyik legnagyobb szövetkezeti alapon működő tejipari vállalata, a holland FrieslandCampina regionális pénzügyi szolgáltató központot hoz Magyarországra, ahol 150 embernek ad munkát az első ütemben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a beruházás bejelentésén, írja az MTI.

A FrieslandCampina már jelen van Magyarországon, ezért is jelentős Szijjártó szerint, hogy most egyik regionális szolgáltató központját is Budapesten kívánja működtetni. A FrieslandCampina gyártja többek között a Milli, a Pöttyös és a Completa termékeit.