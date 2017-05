Vargha György lett a MET International vezetője

Május 1-től új vezérigazgató irányítja, a magyar hátterű, de zugi (Svájc) központú MET International energia-kereskedő céget. Vargha György Domokos eddig is a csoportnál dolgozott, a nagykereskedelmet vezette.

Vargha György Domokos lett a MET International új CEO-ja – értesült az Index.hu. A MET-csoport nemzetközi központjának élére került szakember már 2009-től a MET-nél (illetve elődjénél, a Mol Energy Trade nevű cégnél) dolgozott. Korábban a nagykereskedelmet irányította, többek között a cég LNG-projektjéért felelt, de foglalkozott olasz, osztrák, francia, spanyol, szlovák, cseh és svájci üzletekkel is. A korábbi vezérigazgató Jan Massmann is a MET International kötelékében marad, alelnökként egyedi nagy projektekért felel a jövőben.

Az MVM-mel kötött sokmilliárdos gázügyletei miatt elhíresült cég,

a MET folyamatosan terjeszkedik,

a klasszikus gázüzletága mellett beszállt az LNG, az áram és olajüzletbe, megvette a Dunamenti Erőművet, és már a cég koordinálja, az egykori katonai termékvezetéken érkező orosz gázolaj behozatalát is.

A 444. hu értesülése szerint most a Mátrai Erőműbe, az ország második legnagyobb erőművébe (Paks az első) is részesedést venne a csoport. Ezen tervnek az a pikantériája, hogy a portál szerint a német főtulajdonban álló erőműre maga Mészáros Lőrinc, a nemzet legsikeresebb, legügyesebben gyarapodó vállalkozója is szemet vetett. A lignittel működő és az ország áramtermelésének 13 százalékát adó erőműcég egyik legnagyobb értéke a lignitvagyona (Észak-Magyarországon mintegy egymilliárd tonnára becsülik a kitermelhető lignit mennyiségét).

Ám az erőmű fejlesztésekre szorul, a korábban tervezett beruházások elmaradtak, de a tervek gyorsan leporolhatóak. Úgy tudjuk, hogy korábban az állami MVM-nek volt kiadva, hogy foglalkozzon a Mátrai Erőműben sorsára váró 73 százaléknyi német tulajdon „kezelésével”, de a hírek szerint végül a magánpiac megoldja majd a kérdést.