Pécs újabb milliárdos hitelt vesz fel lámpacserére

"Újabb milliárdos hitelt vesz fel Pécs közvilágítás-korszerűsítésre. Két éve Orbán Viktor vejének akkori cége, az Elios Innovatív Zrt. nyerte a közbeszerzést, most a K&H Bank, amely a finanszírozója és a kivitelezője is a projektnek. Anno azt mondták a városházán, hogy azért nem pályázati pénzből finanszírozzák a korszerűsítés első ütemét, mert éppen nincs ilyen célú pályázat. Ezek szerint most sincs" - írja a Szabadpecs.hu.

Még 2015-ben írtunk az Elios Innovatív Zrt. által elnyert közbeszerzésekről, amelyek ügyében annak idején rendőrségi nyomozás is indult az LMP feljelentése nyomán. Az LMP úgy vélte, a cég a győzelmeit lejtős pályán szerezte: négy tender kiírásában közreműködött Tiborcz István üzlettársa, akinek ráadásul közben az Elios Zrt.-ben is érdekeltsége volt. Pécs volt az egyik város, ahol miután korábban a fényszennyezésre panaszkodott a városvezetés, később hirtelen gyorsan hitelt vett fel, hogy lecserélje a közvilágítását, mondván, a LED-es technológia rohamosan fejlődik.

A Szabadpecs cikkében azt írja, most "majdnem 1.3 milliárd forint hitelt vesz fel Pécs közvilágítás-korszerűsítésre, és összesen több mint 1,8 milliárd forintot kell tíz év alatt visszafizetnie a K&H-nak. Nem mindennapi a konstrukció, ugyanis a bank nemcsak a finanszírozója, hanem a kivitelezője is a projektnek, ami még idén elindul. A hitelfelvételhez elvileg még szükség van a kormány beleegyezésére, de nem valószínű, hogy előzetes rábólintás nélkül indult volna neki az önkormányzat a közbeszerzésnek".

A lap megkereste a pécsi önkormányzatot is, onnan azt írták nekik: “Az elvégzendő feladatok teljeskörűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot.” Hozzátették: “gyakorlatilag minden városrész érintett a közvilágítás-korszerűsítésben: 12 337 darab lámpatest cseréjére kerül sor. A jelenlegi állomány 147 darabbal bővül. A nyertes ajánlattevő feladata a régi világítótestek leszerelése, az újak beszerzése, üzembe helyezése, valamint a tervezés.”