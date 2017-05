Mészáros Lőrinc az egyik legnagyobb takarékkal üzletel

Gyanúsan jó kapcsolat kezd kialakulni a magyar történelem leggyorsabban gazdagodó üzletembere, Mészáros Lőrinc, és az ország egyik legnagyobb takarékszövetkezete, a B3 Takarék között.

A Heti Válasz csütörtöki számában veszi sorra, hogy hogyan alakult Orbán Viktor terve, hogy a magyar bankszektor nagyobb része magyar tulajdonba is kerüljön, amiben, úgy tűnik, egyre nagyobb szerep jut majd Orbán régi barátjának és bizalmasának, Mészáros Lőrincnek is. Ahogy arról írtunk, a Mészároshoz kötődő Konzum Magántőkealap tulajdonos lett az FHB Jelzálogbankban.

Az FHB-ban részvényes még a B3 Takarék is, amely amúgy már több fronton is üzletel Mészáros Lőrinccel. A takarék nemrég nyitott üzletet a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group herceghalmi irodaházában. De nemcsak az B3 ügyfele a Talentisnek, de a Talentis is ügyfele a takaréknak:

Mészáros cége az B3 takarékról vett fel 890 millió forint hitelt, hogy megvehessék Gyárfás Tamástól a Nap Tv székházát.

Mészáros ide költöztette az Echo Tv-t, amit tavaly decemberben vásárolt meg Széles Gábortól. Az összefonódások viszont itt még nem érnek véget, ugyanis a Heti Válasz szerint B3 Takarék jogi ügyeit intéző Gödör Éva nemrég bekerült egy másik Mészáros-cég, az Opimus Group Nyrt. igazgatóságába is.

Hogy ennyiben marad-e a viszony, vagy Mészáros egyszer csak direktebb módon is megjelenik a takarékszövetek körül, azt egyelőre nem tudni, de érdemes figyelni. Főleg, mert ahogy maga Mészáros mondta korábban, "semmi sem elképzelhetetlen"