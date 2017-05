Hobbiból mentenek életet a IX. kerületi kéményseprő cég kollégái

Politikai hátszéllel vagyonosodott és szerzett speciális előjogokat a IX. kerületben Martos Dániel vagyonkezelő és Rudits Tibor volt kéményseprő, akik gyakran megfordulnak a Vásárcsarnok melletti Csarnok téren – derül ki a 444 IX. kerületi zűrös közállapotokat bemutató cikkéből.

Fotó: Marjai János Martos Dániel, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.

A cikkből kiderül többek között, hogy miközben a IX. kerületi parkolásra az elmúlt években egyre szigorúbb szabályok vonatkoznak, Rudits Tibor cégének a Kéményszervíz 1989 Kft.-nek munkatársai rendszeresen parkolnak tilosban komolyabb következmények nélkül. A céges autók szintén gyakran járnak kék villogóval: Rudits a lap kérdésére ezt azzal magyarázta, hogy a cég munkatársai hobbiként karitatív mentőtevékenységet végeznek a szabadidejükben.

A kocsik közül többre „Emergency Medical” matrica van ragasztva. Rudits cége a rendszerváltás óta végzi a kerületben a kéményfelújtásokat, a cég fontosságát jelzi az is, hogy a váratlanul veszélyessé váló önkormányzati kémények felújítására már 2021-ig pontosan elő van irányozva évente 150 millió forint Ferencváros 2016-os költségtáblájában.

Ferencvárost Bácskai János polgármester és egy fideszes parlamenti képviselő Varga József tandemben vezeti: Bácskaié a reprezentatív szerep, és sokak szerint Vargáé a valódi hatalom. Rudits egy csapatban vitorlázik Bácskai János polgármesterrel, aki Ruditsot csak a "kerület életmentőjeként" jellemezte. Rudits Vargával is jóban van a cikk szerint, Varga a lapnak azt mondta, Rudits látogatásai alkalmával főleg a vitorlázásról szoktak beszélgetni.

A cikkből szintén érdekes részletek derülnek ki a ferencvárosi Vagyonkezelő (FEV IX.) vezérigazgató-helyettesének, Martos Dánielnek a karrierjéről. Ő politikusként indult a Fidelitasban, és bár politikai karrierje látszólag megbicsaklott, mára vezérigazgató-helyettesként ő lett az egyik legbefolyásosabb személy a kerületben: a cikk szerint a kerület legköltségesebb ügyeiben van döntő szava.

A Vagyonkezelő alá tartozik a városfejlesztés, a közbeszerzések, a bérleményüzemeltetés, a kéményszervizelés, a parkolás, amik mind sok pénzt megmozgató területek a IX. kerületben. A lap arról is megkérdezte a polgármestert, hogy mit szól ahhoz, hogy Maros és családja azóta kezdett el gazdagodni, mióta politikai karrierje megbicsaklott. Bácskai azt mondta, "ha valaki vagyonosodik, annak örülni kell".

A cikksorozat első részéből kiderül hogy a fideszes frakciótársával együtt Martos rokona is nyert lakásbérleti pályázaton a kerületben (a cikk azt járja körül, hogy hogyan költöztek be a politikusok és rokonaik Ferencváros legjobb lakásaiba, ide kattintva lehet elolvasni). A lap arról is ír, hogy Martos húgának cége számos alkalommal kapott segítséget az önkormányzattól, például bérleti jogot szereztek egy kiemelkedően jó helyen lévő üzlethelyiséghez, aminek a bérleti díját az önkormányzat később lecsökkentette.