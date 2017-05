Irtózatos bajt tálal nagy sikerként a kormány

Ha gyorsan becsukjuk a szemünket, amikor robog felénk egy kamion, attól nem fogunk eltűnni onnét. Pedig nagyjából ilyen szintű őrületet prezentált Rétvári Bence államtitkár és a Magyar Idők közösen.

A lap cikkében az államtitkárra hivatkozva azt állította, hogy lényegében megszűnt az uzsorázás Magyarországon, hiszen a rendőrség tavaly már alig nyomozott uzsorázás miatt, ezért a több évtizedes, kiugróan súlyos problémát három év alatt felszámolták.

Mindent elborító sötétség

Az érvelésük szerint amíg 2013-ban 320 esetben nyomoztak, addig csökkenő trend mellett 2016-ban már csak 40-ben. "A kormányzati lépések elérték a céljukat" - magyarázta Rétvári Bence, az EMMI államtitkára, aki a váratlan nagy siker okait is ismerte. "Az egyik legfontosabb lépés az volt, hogy a parlament 2011-ben módosította a büntető törvénykönyvet, és a passzus a 2013 óta élő új büntető törvénykönyvben is helyet kapott."

Mindezzel a lehető legbutábban szeretnék Rétváriék megerőszakolni a valóságot, ugyanis ha valami után nem nyomoznak a rendőrök, az nem azt jelenti, hogy bármi megszűnt vagy akár csak csökkent volna. De eszerint a szerencsétlen érvelés szerint pont Fidesz alatt jött volna létre egyáltalán az uzsorázás, 2009-ben ugyanis csak 9 esetben nyomozott a rendőrség, csak elfelejtették pár évvel korábbra is megnézni az adatokat.

De az egész érvelés teljes ostobaság, amiből csak az látszik, hogy Rétváriék nem mozoghatnak túl magabiztosan az ok-okozat jellegű összefüggések világában. Ha valahol nem nyomoznak, az nem jelenti azt, hogy megszűnt egy probléma. Pusztán csak annyit jelent, hogy nem nyomoznak.

A korrupció elleni ügyészségi fellépésünk is drámaian visszaesett, mégis lehet az a gyanúnk, hogy talán még nem oldottuk meg teljesen a problémát. A EU egyébként folyamatosan ránk is szól, hogy nem az a megoldás, hogy nem nyomozunk.

A valóságban éppenséggel romlott a helyzet

Ha valakit kicsit is érdekel a probléma, akkor például az Országos Kriminológiai Intézet kutatásából vagy témával egyébként foglalkozó kutatók eredményeiből hamar megtudhatja, hogy pont egyre rosszabbul állunk, amit csak súlyosbít, hogy nem nyomoz a rendőrség. Az uzsorázás újabb formái révén egész településcsoportok válnak lassan teljesen függőjévé a rossz egyensúlynak, gyakran a települések vezetőinek aktív közreműködésével.

Ez ugyanis az egyik fő problémát jelzi, hogy a kiszolgáltatott településeken nincs megfelelő tanúvédelem, márpedig a feljelentések döntő többsége az érintettektől jöhet csak. Pláne kiszolgáltatottak a sértettek annál a gyakori jelenségnél, amikor az ún. "boltocskázással", az is összekapcsolódik az uzsora, a családjuk életben maradását is kockáztathatják egy feljelentéssel ilyenkor. A feljelentések csökkenése részben biztosan ehhez is köthető.

Egyébként sem szokott semmire megoldás lenni önmagában a Rétvári által említett törvényi szigorítás a kiszabható büntetésekre. Mivel pedig folyamatosan romlik a helyzet nálunk, olyan összetett fellépésre lenne szükség, ami a garantálja a sértetek és a tanúk biztonságát, érdemi kihallgatásukat, vagy egyebek mellett párhuzamos mikrohitelezésre és adósságkezelő szolgáltatásokra lenne szükség, ahogy ezt egyébként évek régóta pontosan tudjuk.

Bárcsak tényleg érdekelné őket Részlet Béres Tibor 2015-ös Részlet Béres Tibor 2015-ös tanulmányából , ami az élelmiszeruzsora gyakorlatát méri fel:

"A sértettek mindent elmondanak a járőröknek, hogy és mint zajlik ez az egész folyamat, de a jegyzőkönyv aláírását már senki nem vállalja. Operatív eszközökre, akár lehallgatásra a helyi rendőrök nem támaszkodhatnak. „Hatáskör van meg illetékesség. Ezek az ügyek pedig nem olyan súlyúak, amik a magasabb szintű döntéshozókat érdekelnék.”