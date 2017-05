Rászállna a GVH a celebek posztjaira

A Gazdasági Versenyhivatalnak is feltűnt, hogy a magyar celebek nagyon sok sponzorált tartalmat, köztük sok bújtatott reklámot posztolnak a Facebook, Instagram és egyéb oldalaikon, a hatóság ezért rendet akar vágni a magyar celebek között - írja a Blikk. A GVH a lap szerint tiszta feltételeket akar a celebek szponzorált tartalmaiban, például

egyértelműen jelezni kellene a szponzorált tartalmakat a celebek oldalán.

A celeb-Insta és celeb-Facebook tényleg egyre inkább virágzó iparág a reklámozóknak, a magyar közösségi média messze legnagyobb sztárjánál, Kasza Tibinél - aki a Facebook posztjaival tavaly 30 millió lájkot gyűjtött össze és összesen 906 ezer követője van - például már három hónapos kampányt is rendelhetnek a hirdetők alapcsomagként. Mindez viszont jelenleg elég szabályozatlan, ezért akar most rendet tenni a GVH.

Fotó: facebook / Kasza Tibor Kasza Tibi

Kasza a Blikknek be is számolt róla, hogy már tárgyalt a GVH-val, és alapvetően örül neki, hogy foglalkozik a kérdéssel a hatóság. "Nem létezett eddig semmilyen útmutatás arra nézve, hogy hogyan kell eljárnunk a közösségi felületeken, és szerencsésnek tartom, hogy ennek kidolgozásába bevonnak minket is" - mondta a celeb. A lap megkeresett más szponzorált tartalmakat több éve posztoló celebeket, például Rubint Rékát is, aki azt mondta, hogy egy-egy posztnál már most is jelzik valahogy, ha reklámról van szó, hashtag-el jelöli a cég nevét vagy egyszerűen kiírja, hogy szponzorált tartalomról van szó.

A celebek reklámozása az egész világon egyre jobban érdekli a hatóságokat, az Egyesült Államokban bújtatott reklámok posztolása miatt már Kim Kardashiant, Jennifer Lopezt, Lindsay Lohant és Victoria Beckamet is megbűntették.