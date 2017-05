Jól megszívatta az állam a hazacsábított fiatalokat

Nagyon érdekesen sikeredett a kormány fiatalokat hazacsábítani akaró programja, amely valószínűleg végleg meggyőzte a résztvevőket arról, hogy valahol máshol kellene szerencsét próbálniuk. A Nemzetgazdasági Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) által megálmodott és kivitelezett Gyere haza fiatal! program sikertelenségéről már többször írtunk mi is. A 444 viszont most a GyHF testvérprogramjának, a Vállalkozz itthon fiatal! programnak a bukdácsolásáról írt egy történetet, amelyben

hazacsábítottak fiatal vállalkozókat, akik aztán nem kapták meg időben a támogatást az NGM-től, így nem tudták beindítani a vállalkozásaikat, viszont már kiszállni se nagyon tudnak az egészből.

A kormány 2016 januárjában indította ezt a programot, amelynek a lényege, hogy a kormány hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak azok a 25 év alatti fiatalok, akik Budapesten vagy Pest megyében indítanak mikrovállalkozást. A támogatásra pályázni kellett, de ehhez előbb el kellett végezni az OFA által szervezett nyolc hetes képzést, amelyen vállalkozási ismeretekre oktatták a fiatal vállalkozókat és segítenek megírni a pályázathoz szükséges üzleti tervet is.

Erre jelentkezett a 444-nek nyilatkozó Tamás (akinek nem ez a neve, de szerződést írt alá arról, hogy nem szidhatja a programot), aki Hollandiából tért haza, hogy robotokat fejlesztő startupot indítson. Ehhez tavaly februárban kezdte a képzést és arra számított az üzleti tervében, hogy augusztusban megkapja a támogatást, és már akkor neki is állhat a társaival a fejlesztéseknek. Augusztusban viszont kiderült hogy rossz kitöltési sablont kaptak az üzleti tervükhöz így újra kellett írniuk az egészet, amin aztán két hónapig ült az OFA.

Miközben Tamásék azon izgultak, hogy valamilyen versenytárs beelőzi őket az ötletükkel - ami másokkal meg is történt a programban - még a járulékokat is fizethették az időközben megalakított vállalkozásuk után, havi nagyjából 80 ezer forintot, az NGM viszont még mindig nem utalta a támogatást. A minisztériumból közben csak annyit üzentek nekik, hogy legyenek türelemmel, közben viszont az üzleti tervük nagyjából el is avult.

Nem Tamásék voltak az egyetlenek, akik rosszul jártak a Vállalkozz Itthon Programmal. A programra 66-an pályáztak összesen 193,1 millió forint támogatásra, viszont fél év alatt egy pályázatot sem bírált el az NGM.

Kiszállni viszont nem éri meg, mert akkor vissza kellene fizetni a képzés 200 ezer forintos költségét.

Egy cég járt jól az egésszel, a feltételül szabott képzést tartó "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft., amely 17 millió forintért szerződött erre az OFA-val. A cég vezetője, Fülöp Henrik szeret Fideszes politikusokkal fotózkodni és már többször nyert el állami megbízásokat.