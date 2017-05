Putyinnal és Erdogannal is találkozhat Orbán Pekingben

Egy Övezet - Egy Út néven tartanak vasárnap és hétfőn külgazdasági együttműködési fórumot Pekingben. A Selyemút Gazdasági Övezet jövőjéről szóló rendezvényen 28 állam- és kormányfő vesz részt, köztük Orbán Viktor, aki több külön találkozón is részt vesz a hivatalos programon kívül: szombaton már tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel és a mongol miniszterelnökkel, de sajtóértesülések szerint Vlagyimir Putyinnal is leülhet egyeztetni.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy Orbán és Putyin Pekingben a fórumon kívül kétoldalú találkozón vesznek részt, amelyen többek között a Paks II. beruházással kapcsolatos részleteket tárgyalják meg. A lap moszkvai forrásai szerint az orosz fél türelmét próbára teszi, hogy a a magyarországi döntéselőkészítés sok tekintetben sehogy nem áll, például a mai napig nem készült el a kritériumrendszer, ami alapján ki lehetne választani a kivitelezésben részt vevő cégeket, és a hazai szakemberek kiképzése is rosszul áll. A feltételeknek a Roszatom elvárásainak is meg kell felelniük, de még ezekről sem egyeztettek.

Az Orbán-Putyin találkozóval kapcsolatban elküldtük kérdéseinket a Miniszterelnöki Sajtóirodának, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Két másik, előre be nem jelentett találkozóra is sor került a hétvégén: a magyar miniszterelnök Recep Tayyip Erdogannal és a mongol miniszterelnökkel is tárgyalt szombaton. Az Erdogan-találkozón a fő napirendi pont a magyar-török kétoldalú kapcsolatok helyzetének áttekintése volt Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjének tájékoztatása szerint. Hamarosan átadják Budapesten a felújított Gül Baba türbéjét, és az ünnepségen várhatóan a török elnök is részt vesz majd, Erdogan pedig meghívta hivatalos látogatásra Ankarába Orbán Viktort, amit a magyar miniszterelnök köszönettel elfogadott - közölte a Sajtóiroda.

Dzsargaltulga Erdenebat mongol miniszterelnökkel is találkozott Orbán, a kormányfők a két ország közötti felsőoktatási ösztöndíjprogramról egyeztettek.

A Putyin-Orbán és az Erdogan-Orbán találkozók kapcsán elküldtük kérdéseinket a Miniszterelnöki Sajtóirodának és a Külügyminisztériumnak, amint megtudunk részleteket, frissítjük a cikket.

Az Egy Övezet - Egy Út fórumon több mint ötven, a kínai Selyemutat megalapozó nemzetközi szállítási, energiaipari és távközlési megállapodás megkötésére lehet számítani. Kína 2013 óta már több mint 50 milliárd dollárt fordított kereskedelmi infrastruktúra fejlesztési beruházásokra az Egy Övezet - Egy Út Kezdeményezéshez csatlakozó országokban. Ugyanakkor a gigaprojekt keretében a résztvevő országoknak is jelentős beruházásokat kell megvalósítani saját büdzséből, nálunk ennek elhíresült példája a 2400 év alatt megtérülő Budapest-Belgrád vasútvonal, amit döntő részben szintén a kínaiak hiteleznek. A Selyemútról, Eurázsia gazdasági gyarmatosításáról és ennek magyar vonatkozásairól ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

(Borítókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs)