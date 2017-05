Nem szórta a pénzt az MVM, de sok pénz kötött ki a Fidesz közelében

Az Átlátszó.hu megkapta a Magyar Villamos Művek Zrt.-től (MVM) 2014-ig visszamenőleg a cég társadalmi felelősségvállalási programjának keretein belül kiosztott támogatásairól szóló adatokat. Ez alapján az derül ki, hogy a kormánypárti Békemeneteket szervező CÖF mögött álló Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak 2016-ban kiosztott 508 millió forintos támogatás volt a cég által kiosztott legnagyobb összeg az elmúlt három évben.

Az MVM-nek az utóbbi években nagyjából évi 50 milliárd forint körüli adózás előtti eredménye volt, és évente kb. egymilliárd forint körüli összeget fordított "társadalmi szerepvállalásra". Az összesített támogatások alapján az látszik, hogy az MVM arányaiban nem költött nagyon sokat támogatásokra: a dokumentumok alapján egy politikai befolyásnak kitett szervezet képe bontakozik ki, ami karitatív célokra is inkább csak abban az esetben költ, ha ezzel jó pontokat szerezhet.

Az MVM a CÖF mellett alapvetően a veszprémi férfi kézilabdacsapatot támogatta még nagyobb összegekkel, bár ezek a támogatások míg így is jelentős mértékben elmaradtak összegüket tekintve a CÖF 2016-os támogatásától. A lista második, harmadik és negyedik helyén is a Veszprém szerepel, 293, 234 és 170 milliós összegekkel. A 170 milliárdos összeg 2016-ra vonatkozik, ezt már Simicska Lajos és Orbán Viktor összekülönbözése után osztották ki, nyáron pedig már be is jelentették, hogy a továbbiakban a Telekom lesz a csapat névadó szponzora az MVM helyett.

Szintén nagyobb összegű támogatásokhoz jutott az MVM által a Magyar Vízilabda Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség (60, illetve 60 és 49,9 millió forint 2015-ben és 2014-ben), illetve a Simicska Lajos erdélyi médiaprojektjének indult „Határok Nélkül a Magyar Sajtóért” Alapítvány, ami 70 millió forintnyi támogatást kapott 2014-ben.

Szintén a politika közelében landolt az a 126 millió forint, amit az MVM két tételben adott oda, az állami kommunikációs megbízások elnyerésében jeleskedő Kuna Tibor cégeinél, a Trinity-nél és a Young and Partnersnél, az "Európai Mobilitási Hét rendezvény szponzorálása”-címen.

Szintén támogatásokat kapott még a dokumentumok alapján: