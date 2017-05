A Ford megtizedeli dolgozóit

A Ford Motor amerikai autógyártó arra készül, hogy nagyjából tízszázalékos létszámleépítést hajt végre jövedelmezőségének növelése és részvényárfolyamának támogatása érdekében, írja a Wall Street Journalre hivatkozva az MTI.

Az újság úgy tudja, hogy a Ford 202 ezer munkavállalója közül 20 ezret bocsátanak el, és már a héten bejelenthetik a leépítést. A munkavállalók fele dolgozik Észak-Amerikában, a többiek szerte a világban. Az első negyedéves gyorsjelentés közzététele után a vállalatvezetés jelezte, azt tervezi, hogy idén 3 milliárd dollárral csökkentik a költségeket, aminek eredményeként jövőre jövedelmezőbbé válhat a Ford még akkor is, ha eladásai nem növekednek.

A Ford éves összehasonlításban közel 4 százalékkal, 39,1 milliárd dollárra növelte eladásait január-márciusban, de a nyeresége 35 százalékkal, 1,59 milliárd dollárra csökkent. Az első negyedéves eredményt a visszahívások magas költségein és a magas nyersanyagárakon kívül az árfolyamhatás is rontotta. A Ford részvényei értékük 40 százalékát veszítették el az utóbbi három év alatt. A vállalat piaci tőkeértéke 43,56 milliárd dollár, míg a nagy rivális General Motorsé 51,04 milliárd, a Tesláé pedig 51,89 milliárd dollárt tesz ki.

A Ford szóvivője nem erősítette meg

"Még nem jelentettük be a munkavállalókat érintő megszorításokat, és nem kommentálunk spekulációkat" – fogalmazott Mike Moran, hozzátéve, hogy továbbra is az értéket és ezáltal a nyereséget növelő három legfontosabb stratégiai irányra koncentrálnak. A munka részét képezi a költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés is.