Andy Vajnáéknál is lesz online pénztárgép

A következő egy-másfél évben a kiskereskedelemhez hasonlóan online rendszert vezetnek be a kaszinókban - ezt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a legújabb GDP adatot bemutató keddi sajtótájékoztatóján, amelyről az MTI számolt be.

Nem ez az első eset, hogy Varga Mihály bejelenti, hogy most már tényleg átláthatóvá teszik a kaszinók pénzmozgásait is: a Portfolio.hu cikke emlékeztet arra, hogy egyszer már 2015 decemberében is bejelentette a miniszter, hogy egy év múlva jönnek majd a kaszinókba az online kasszák, de ez akkor visszapattant a kaszinótulajdonosok, vagyis Andy Vajna és Szima Gábor lobbierején. Ezután Varga arról beszélt, hogy a kaszinókban nincs is szükség online pénztárgépekre, "mert jelenleg is olyan ellenőrzési és adatszolgáltatási előírások vonatkoznak rájuk, amelyekkel lényegében azt is tudni lehet, melyik asztalon mennyi zseton forgott".

Kaszinója 2013 óta, amióta az állam koncesszióhoz kötötte ezek üzemeltetését, csak Andy Vajnának és Szima Gábornak van, előbbinek összesen hét, utóbbinak pedig egy, így érthető, hogy elég erős és központosított a szektor érdekképviselete. Kérdés, hogy most sikerül-e majd meggyőzni őket, hogy kell nekik a NAV állandó tekintete.

A kaszinósok ellenőrzésével kapcsolatban nemrég már volt egy fontosabb változtatás, ugyanis a NAV helyett nemsokára önálló szerencsejáték felügyelet ellenőrzi majd a kaszinókat. Ennek felállításáról Varga azt mondta, ez csak technikai változást jelent, amit az indokol, hogy NAV-főosztályként nem látható el az iparág felügyelete, és további létszámbővítést is igényel a feladat.