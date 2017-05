Az Eximbank és az MKB hitelez Mészáros Lőrincnek

Emlékeznek még arra, amikor Varga Mihály és a a magyar történelem leggyorsabban gazdagodó üzletembere, Mészáros Lőrinc letették Magyarország egyetlen keményítőüzemének alapkövét? A felcsúti polgármester keményítőgyára annyira fontos a kormánynak, hogy azt kiemelt beruházássá is nyilvánította a Visonta Projekt Kft. építkezést és 6 milliárd forinttal, vagyis nagyjából 20 millió euróval támogatta is Mészáros 93 millió eurós bizniszét. A Heti Válasz viszont most kiderítette, hogy honnan jött a beruházás többi része:

Az Eximbank és az MKB közösen nagyjából 15 milliárd forint hitelt adott Mészáros cégének.

A hetilap a hitelbiztosítéki nyilvántartásból nézte ki, hogy kik hiteleztek a Visonta Projekt Kft.-nek. Ebből nem derül ki a pontos összeg, de úgy számoltak, hogy a 93 millió euróból levonva az állam 20 millió euróját és azt a 25 milliót, amit Mészárosék önrészként tesznek a projektbe, nagyjából 48 millió euró, vagyis kb. 15 milliárd forint marad, amit elő kellett teremteni valahogy a projektre.

Az Eximbank eddig is előszeretettel hitelezett kormányközeli üzletemberek beruházásaihoz, Garancsi István Kopaszi gáti fejlesztéséhez ingatlanfejlesztéséhez például 16,17 milliárd forintot, Andy Vajnának a Tv2 megvásárlásához 13,3 milliárd forintot hitelezett. A Mészáros Lőrinchez köthető cégek is kaptak nagy hiteleket a banktól, a Hunguest Hotelt 35,53 milliárd forinttal, a Mészáros tulajdonában lévő Opimus Grouphoz tartozó Wamsler SE tűzhelygyárat 933 millió forinttal segítette ki.

Az MKB, amely nemrég részben MNB-ből a bankhoz került vezérigazgató, Balog Ádám, és Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás tulajdonában került, szintén hitelezője a Visonta Projektnek. Ez amiatt is érdekes, mert az a hír járja, hogy Szemerey és Balog mellett tulajdonos még az MKB-ban Szijj László, akinek cége, a Duna Aszfalt nem mellesleg 50 százalékos tulajdonos a Visontán beruházó cégben. Az MKB privatizációjának idején terjedt el a hír, hogy a Mészáros Lőrinccel több közös üzletben is partner Szijj rejtőzik a bankban tulajdont vásárló Metis alapkezelő mögött.

Az MKB-val Mészáros Lőrincnek is furcsa kapcsolata van, az ország 5. leggazdagabb embere ugyanis az MKB Bank Váci utcai központjának elegáns Télikert elnevezésű tárgyalójában fogadta egy fideszes politikus vendéget. Mészáros és Szijj kapcsolatáról itt írtunk bővebben.

Borítókép: Mészáros Lőrinc a Visonta Projekt Kft. tulajdonosa (b) és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a cég búzafeldolgozó üzemének alapkőletételén. Fotó: MTI / Komka Péter