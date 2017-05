Komolyabb büntetést kapott a Quantis

A korábban Brokernet Zrt. néven ismertebb Quantis érdemibbnek számító, 52,5 millió forintos bírságot kapott a felügyelettől, és arra is megkérték őket, hogy nyár végéig javítsák ki a hibáikat, derül ki a felügyelet közleményéből.

2012-től vizsgálták utólag a cég működését, és az jött ki, hogy az ügynökei által különböző megtakarítási termékeket áruló cégnek komoly, rendszerszerű hibái voltak. Kiemelték például, hogy az addigi megtakarítási életbiztosításukat megszüntetni kívánó, aztán újat kötő ügyfeleknek, részletes, számításokon alapuló tájékoztatást kéne adni az összes felmerülő költségről. Az ügynökei nyilvántartását is pontosan kellett volna vezetnie a cégnek, illetve az ügyfélpanaszokra muszáj lenne nekik is legalább 30 napon belül írásban reagálniuk.

Külön súlyosbító tényező volt, hogy az ügynökös cég

az egyik legfontosabb kötelezettségét szegte meg

azzal, hogy nem adott korrekt, szakmailag megalapozott tájékoztatást a az új szerződések megkötésének előnyeiről és hátrányairól. A felügyelet visszafogottan úgy fogalmaz az állandóan új termékekre való rátukmálásról, hogy

miközben ez ellentétes lehetett az ügyfelek érdekével, a biztosításközvetítő számára vagyoni előnyként jelent meg.

Emellett azt is elvárják az ügynököktől, hogy a továbbiakban majd mutassák meg az ügyfeleknek a TKM-eket (teljes költség mutató) is úgy, hogy a jegybanki ajánlásokban szereplő maximális TKM-limiteknek megfelelő megoldásokat ajánlják csak a megtakarítási célú életbiztosításoknál. Már csak azért is, mert pont a termékek költségeinek összehasonlítására van ez a mutató kitalálva.

Az emberektől pedig azt kérik, hogy ne egy szereplő ajánlatait meghallgatva döntsenek csak a megtakarításaikról. A Quantis mindenesetre most 50 millió forint felügyeleti és 2,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott, és augusztus végéig kell átállniuk a felügyeletnek is megfelelő működésre.