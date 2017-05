Hatcsillagos szállodát építenének Etyeken

Mert nagyot álmodni Felcsút és környéke az úgynevezett Pannónia Szíve Programban, amely az Etyek–Felcsút–Bicske határolta térséget virágoztatná fel.

Ahogyan azt a fejlesztési program mellékleteiből a Borsonline kiszúrta, a fejlesztési program részeként Etyeken felhúznák az ország első hatcsillagos szállodáját is. Mellé pedig még három háromcsillagos és három négycsillagos új szállodát is építenének. (Az anyag szerint most túlságosan Budapestre koncentrálódnak a jó szállodák, ezen kell változtatni.)

És hogy legyen miért a térségbe menniük a turistáknak, telepítenének a környékre rengeteg látványosságot is. Például pezsgőfürdő néven létrehoznának egy 9000 négyzetméteres pezsgőmúzeummal kombinált élményfürdőt.

Épülne Hungarikum-fürdő is, Rubik-kocka témájú medencékkel, golyóstoll alakú csúszdával, C-vitamin bárral, és felhúznának egy interaktív Planetáriumot is, amelyben négydimenziós termekben élhetjük át az űrutazás élményét.

De lenne ezeken kívül még horgász élményközpont, kulturális pláza a fiataloknak, barlangszínház, egy Magyarország felajánlása Szűz Máriának emlékhely, lovas népfőiskola, lőtér vagy Freestyle park gördeszkásoknak és BMX-eseknek, kemping, golfpálya, golfakadémia, Hóvirág-fesztivál, Mécsbogár-fesztivál és még egy sor egyéb más fejlesztés.

A kormány 2015 decemberében nyújtotta az első támogatást, 2,3 milliárd forintot a Pannónia Szíve Programhoz, amelynek célja, hogy a Fejér, és részben Komárom-Esztergom megyében található, a Vértes, a Velencei-tó és Bicske által határolt terület turizmusát fejlessze.

Visszatérve a hatcsillagos szállodára: a minősítést csak azok a hotelek kapják meg, amelyek teljesítik a több mint 1700 feltételt, például az alkalmazottak száma nem lehet kevesebb, mint a vendégeké, minden vendég egyéni igényeihez igazított szolgáltatásokat kell nyújtani, ebéd közben is biztosítani az egyéni elkülönülés lehetőségét, egyedi építészeti megoldásokat kell alkalmazni, stb.